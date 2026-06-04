¿A qué hora lloverá este 5 de junio en Guadalajara?

Las lluvias regresan a Guadalajara este 5 de junio y amenazan el regreso a casa. Conocer el pronóstico exacto evitará quedar atrapado en el tráfico por las tormentas. El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y la plataforma especializada Meteored coinciden en su evaluación para este viernes, ya que ambas pronostican un temporal que alterará la dinámica urbana.

Los modelos meteorológicos descartan precipitaciones matutinas, dejando el riesgo para la segunda mitad del día.

Estos son los pronósticos para este 5 de junio, según Meteored y el IAM

Se espera que las lluvias más fuertes ocurran entre las 17:00 y las 20:00 horas. Dicha situación responde a la interacción de canales de baja presión con el ingreso de humedad.

Estos fenómenos climáticos generan las condiciones perfectas para el desarrollo de tormentas eléctricas. La Universidad de Guadalajara (UdeG) advierte sobre posibles descargas atmosféricas en diversas zonas del área metropolitana.

En cuanto a las temperaturas, la capital tapatía experimentará un ambiente muy bochornoso antes de las precipitaciones. El calor acumulado servirá como combustible para la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

El termómetro oscilará entre una mínima de 17 grados Celsius por la mañana y una máxima de 31 grados. El punto más caluroso se registrará justo antes de que comience a llover.

Por igual, los especialistas del IAM sugieren mantener precaución por las rachas de viento que acompañarán a las precipitaciones. Las ráfagas previas a la tormenta podrían superar los 30 kilómetros por hora. Aunque la velocidad promedio del viento será baja durante la mañana, el panorama cambiará por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá por encima del 60 por ciento durante toda la jornada . Este factor incrementará la sensación de pesadez en el ambiente, un rasgo típico de esta temporada.

Recomendaciones para el clima en Guadalajara

Los expertos en gestión de riesgos comparten una lista de acciones preventivas. Estas medidas son:

Revisar el estado de los limpiaparabrisas antes de salir.

Evitar resguardarse bajo árboles grandes durante las descargas eléctricas.

Mantener una distancia prudente con otros vehículos al conducir.

Salir del trabajo con tiempo de sobra.

Quienes utilizan el transporte público también deben tomar medidas de precaución. Las paradas de autobuses y las estaciones del tren ligero suelen saturarse cuando el cielo comienza a nublarse con intensidad.

El uso de paraguas, impermeables y calzado adecuado no debe subestimarse en estos días. Te recomendamos mantenerte informado a través de esta casa editorial y de los canales oficiales del IAM.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Metored y el IAM.

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AO