Un mensaje de texto interrumpe la rutina del conductor con una advertencia urgente sobre un supuesto adeudo vehicular o una orden para enviar su automóvil al corralón. Los delincuentes cibernéticos operan esta nueva modalidad de estafa en Jalisco mediante envíos masivos de SMS y WhatsApp, donde exigen el pago inmediato de infracciones de tránsito inexistentes.

Los estafadores buscan generar miedo y presión de tiempo para obligar a las víctimas a ingresar a enlaces fraudulentos. El objetivo final consiste en robar datos bancarios, contraseñas y tomar el control de los dispositivos móviles.

El modus operandi detrás del fraude con multas viales en Jalisco

Los criminales diseñan los textos para aparentar oficialidad, utilizando logotipos gubernamentales y lenguaje institucional que engaña a primera vista. Mensajes como “Su vehículo presenta adeudos pendientes”, “Existe una orden de retención” o “Evite que su automóvil sea enviado al corralón” llegan desde números desconocidos. Debajo de la advertencia, los atacantes incluyen direcciones web engañosas que imitan los portales gubernamentales. Al hacer clic en estos vínculos, el usuario abandona el entorno seguro de su teléfono y entra directo a la trampa digital.

Una vez dentro de la página apócrifa, el sistema fraudulento solicita a la víctima ingresar información confidencial para consultar o pagar la supuesta multa. Las víctimas entregan datos como sus nombres completos, direcciones, números de tarjetas de crédito y los NIP de seguridad. Además, el simple hecho de abrir el enlace en algunos casos permite a los ciberdelincuentes instalar programas maliciosos para acceder al teléfono. Esta acción expone las aplicaciones financieras y redes sociales, además de fotografías y contactos.

De este modo, los atacantes aprovechan la inmediatez del teléfono celular, ya que las personas tienden a leer y reaccionar a los SMS con rapidez.

¿Qué hacer si me llega un mensaje sobre una supuesta multa vial?

El Gobierno de Jalisco reitera que ninguna dependencia estatal envía enlaces de cobro ni solicita pagos a través de WhatsApp, SMS o redes sociales. Las autoridades piden a la población desconfiar de inmediato de cualquier notificación que exija transferencias urgentes o que amenace con embargos vehiculares. Para verificar la existencia real de una infracción, los conductores deben ingresar directo al portal oficial de la Secretaría de la Hacienda Pública tecleando la dirección en su navegador, sin utilizar intermediarios ni ligas que llegan por mensajería.

La prevención requiere acciones inmediatas desde el momento en que el mensaje sospechoso aparece en la pantalla del teléfono. Los expertos recomiendan ignorar el texto, evitar responder al remitente y, sobre todo, abstenerse de presionar cualquier enlace adjunto.

Los usuarios deben bloquear el número telefónico desde la configuración de su dispositivo y reportar el mensaje como correo no deseado en la misma aplicación. Actualizar el sistema operativo del celular y contar con un antivirus móvil también reduce de forma notable las posibilidades de sufrir una infección por software malicioso.

La Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado también mantiene abiertos sus canales de atención para recibir reportes y orientar a quienes hayan detectado intentos de fraude o hayan sido afectados por estas prácticas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

