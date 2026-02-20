Tras casi tres horas, ya fue liberada la carretera a Nogales en sentido hacia Guadalajara.

Hace unos momentos fue removido el tráiler volcado que obstruía toda la circulación a la altura de la empresa La Moderna.

El cierre provocó congestionamiento vial y afectaciones a los automovilistas

El cierre a la circulación provocó un verdadero congestionamiento vial y afectaciones a los automovilistas. Personas que venían a trabajar, que tenían cita con el médico, que se dirigían a la escuela a Guadalajara o transportistas que circulaban de paso por la ciudad fueron las más afectadas por la volcadura del tráiler que se registró esta madrugada en la carretera a Nogales en sentido hacia Guadalajara.

Algunas de las afectaciones por el cierre de la carretera a Nogales

"Tengo exactamente tres horas frente al Parque Industrial y no avanzamos nada", dijo Elena García.

"Salí de Parque Tecnológico a las 6 de la mañana y todavía no llegamos ni a Aviación, 2 horas en el tráfico y aún me falta una de camino a mi casa", compartió Sara Castro.

"Y yo tenía que estar en el centro médico; ya me atoré y perdí mi cita, no sé por dónde más darle, soy foráneo", añadió Juan.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana y provocó un severo congestionamiento vial en la zona. El chofer de la unidad, perteneciente a una empresa refresquera, se reportó lesionado con contusiones leves.

