Ante socavón en López Mateos, Policía Vial despliega operativo para agilizar el tráfico

Luego de que se diera a conocer la formación de un socavón en la avenida López Mateos, a la altura de la colonia La Calma, en Zapopan, la Comisaría de la Policía Vial implementó un dispositivo para atender la carga vehicular en la zona.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, el socavón se formó debido a maniobras inadecuadas en una obra que se realiza entre Pléyades y Andrómeda .

“Ante trabajos de reparación en instalaciones subterráneas, oficiales de la Comisaría de la Policía Vial realizaron el cierre preventivo a la circulación en la lateral de avenida López Mateos Sur, en sentido hacia el Periférico, a la altura de avenida Lapizlázuli”, notificó la Policía Vial a través de un comunicado.

Como ruta alterna, la corporación recomendó a los automovilistas tomar la avenida Mariano Otero y, posteriormente, incorporarse a la izquierda en Pléyades o Pegaso para retomar el recorrido.

“La medida apuesta por agilizar el flujo vehicular y evitar congestionamientos. En tanto, las y los oficiales mantienen presencia permanente en la zona para orientar y apoyar a conductores, peatones y demás usuarios de la vía pública”, afirmó la Comisaría en un comunicado.

“La Comisaría de la Policía Vial invita a la ciudadanía a extremar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y atender las indicaciones de las autoridades, para que la movilidad sea segura y ordenada durante el periodo de intervención”, finalizó.

Hasta el momento se desconoce una fecha oficial sobre cuánto tiempo podrían durar las reparaciones .

