Este 20 de febrero es el primer viernes de Cuaresma, un día que, de acuerdo a la fe católica, los fieles católicos deben evitar comer carne. Una de las principales opciones de platillos para comer en cuaresma son los mariscos. Si eres de Guadalajara, te compartimos una lista de los mejores lugares para consumir este delicioso alimento tropical. Sí, no sabes qué comer este primer viernes de Cuaresma, no te preocupes, aquí te damos la solución; estos son los mejores mariscos en Guadalajara, según recomendaciones de Google. Dirección: C. Manuel López Cotilla 1477, Col. Americana, 44100 Guadalajara, Jal.Calificación de 5 estrellas Dirección: C. Gral. Arteaga 461, Artesanos, 44200 Guadalajara, Jal.Calificación de 5 estrellasDirección: C. Ignacio Ramírez 646, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaDirección: Misiones 599, Jardines de Los Arcos, 44500 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaDirección: C. San Felipe 1440, Col. Americana, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaDirección: C. Joaquín Angulo 1427, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaDirección: C. Jesús García 751, Centro, 44280 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaDirección: Av. Paseo de la Arboleda 1300, Rinconada del Bosque, 44530 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaDirección: Av. Miguel López de Legaspi 1934, López de Legaspi, 44950 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaDirección: Av. Terranova 415, Providencia, 44689 Guadalajara, Jal.Calificación de 4 estrellas y mediaLa abstinencia de carne roja los viernes de Cuaresma representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.Además, la abstinencia honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu de sacrificio y preparación hacia la Semana Santa.Con información de SUN. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS