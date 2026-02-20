Este 20 de febrero es el primer viernes de Cuaresma, un día que, de acuerdo a la fe católica, los fieles católicos deben evitar comer carne. Una de las principales opciones de platillos para comer en cuaresma son los mariscos. Si eres de Guadalajara, te compartimos una lista de los mejores lugares para consumir este delicioso alimento tropical.

Lee también: La alberca natural más grande del mundo que no está lejos de Guadalajara

¿Dónde comer mariscos en Guadalajara?

Sí, no sabes qué comer este primer viernes de Cuaresma, no te preocupes, aquí te damos la solución; estos son los mejores mariscos en Guadalajara, según recomendaciones de Google.

Mariscos el 30

Dirección: C. Manuel López Cotilla 1477, Col. Americana, 44100 Guadalajara, Jal.

Calificación de 5 estrellas

Mariscos Don Pancho

Dirección: C. Gral. Arteaga 461, Artesanos, 44200 Guadalajara, Jal.

Calificación de 5 estrellas

Mariscos Ponte Trucha Negro

Dirección: C. Ignacio Ramírez 646, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

Mariscos Pepe Guadalajara

Dirección: Misiones 599, Jardines de Los Arcos, 44500 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

Mariscos estilo Cancún

Dirección: C. San Felipe 1440, Col. Americana, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

Te puede interesar: Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 19 al 22 de febrero

El Aguachilón - Mariscos, Aguachiles y Zarandeados

Dirección: C. Joaquín Angulo 1427, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

Mariscos El Güero de Boulevard

Dirección: C. Jesús García 751, Centro, 44280 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

Mariscos El Memin-Abastos

Dirección: Av. Paseo de la Arboleda 1300, Rinconada del Bosque, 44530 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

Mariscos Puerto Escondido

Dirección: Av. Miguel López de Legaspi 1934, López de Legaspi, 44950 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

Mariscos Terranova

Dirección: Av. Terranova 415, Providencia, 44689 Guadalajara, Jal.

Calificación de 4 estrellas y media

¿Por qué no se come carne en cuaresma?

La abstinencia de carne roja los viernes de Cuaresma representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.

Además, la abstinencia honra los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, fortaleciendo el espíritu de sacrificio y preparación hacia la Semana Santa.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS