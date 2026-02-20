El cierre de fronteras y la disminución del inventario de ganado bovino en Estados Unidos ha provocado un aumento cercano al 16 por ciento de este alimento, un nivel considerado históricamente elevado.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) reveló que la presencia del gusano barrenador genera una presión financiera a los engordadores y criadores del país especialmente en la Zona Norte de México.

Este escenario del bovino mexicano se combina con una menor disponibilidad del ganado en Estados Unidos, por lo que ante la disminución de oferta, aumenta la cotización internacional de la carne.

En medio de esa situación se observa un incremento de las exportaciones de carne de res, las cuales aumentaron 27.1% en valor, en enero del 2026, con respecto al mismo mes del año pasado, según GCMA. No obstante el aumento en el precio del producto, el saldo comercial sigue siendo negativo, luego de que las ventas al exterior de este producto combinado con proteína porcina y avícola represente una cifra de 292 millones 76 mil, frente a importaciones que llegan a los 641 millones 70 mil pesos.

Es por ello, que a través de la herramienta Quién es Quién en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hemos buscado el negocio más barato para adquirir carne de res para asar en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El buscador de la Profeco arroja siete resultados destacando al Bodega Aurrera, ubicado sobre Paseo Arboledas 2500 entre Isla Sotaviento y Nuez en la colonia Bosques de la Victoria, como el establecimiento más barato para comprar carne de res para asar. El precio de kilo registrado es de $250 pesos, el cual se encuentra dentro del rango aceptado por la Profeco. Así mismo, la Procuraduría recomienda evitar el establecimiento Wal-Mart Express en sus sucursales de Lomas de Guevara y Residencial San Jorge debido a contar con precios por encima de la media.

