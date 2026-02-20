Proepa reporta avance en remediación en vertederos sanitarios en Los Laureles y Matatlán

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) informó que avanza la remediación de los vertederos sanitarios de Los Laureles y Matatlán, tras los daños causados por la emisión de contaminantes en el manejo de residuos por varios años.

El titular de la Proepa, Iker Frangie, explica que buscan que no se desborden los lixiviados que pueden emitir contaminantes a cuerpos de agua, esto en Los Laureles.

"Aún persiste el tema de los lixiviados porque se está trabajando en la cobertura, porque si no tenemos cobertura al sitio de disposición final, es imposible trabajar con los lixiviados. Lo que sí se ha estado apretando muchísimo a la empresa es que los cárcamos no se desborden, que sigan bombeando los lixiviados con el sistema que tienen hoy, que, dicho sea de paso, no es un sistema adecuado, por eso se va a trabajar en un sistema nuevo de bombeo de lixiviados".

El avance en la remediación de Los Laureles va al 30% general, mientras que en Matatlán está al 10 por ciento.

Iker Frangie señaló que los trabajos en el vertedero de Los Laureles van conforme al calendario; en contraste, en el vertedero de Matatlán de Tonalá, los trabajos tienen un retraso de dos semanas.

El funcionario estatal indicó que el plazo de cumplimiento de la remediación de ambos sitios es inamovible. Para asegurar el cumplimiento, se tienen 340 millones de pesos como garantía.

Mayoría de clausuras de Proepa son por residuos

Iker Frangie mencionó que durante 2025, realizaron 178 clausuras a algunos sitios debido a la emisión de contaminantes e irregularidades en su manejo, siendo la mayoría de sitios clausurados relacionados con la mala gestión de residuos.

"De esas 178 clausuras impuestas, el 93% corresponden a tema de gestión de residuos, el resto corresponden a temas de atmósfera y también a temas de ruidos".

El funcionario estatal dijo que la dependencia tiene un seguimiento especial en la zona de intervención prioritaria del Río Santiago, donde el año anterior hicieron alrededor de 460 visitas de inspección, y también tuvieron clausuras por la emisión de contaminantes.

MB

