Un total de siete hombres recibieron una sentencia de 40 años de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de tres víctimas.

La Fiscalía de Jalisco informó que, luego de encontrarlos culpables de los señalamientos,

De la misma forma, se fijó una multa y la reparación del daño por la cantidad de un millón 6se determinó imponer a Adrián Obeth “N”, César Salomón “N”, Manuel “N”, Érick Paul “N”, Ubaldo Emmanuel “N”, Cristian Giovani “N” y José Antonio “N” una pena de 40 años de prisión a cada uno. 28 mil pesos.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos derivan de la privación de la libertad de tres hermanos, ocurrida el 12 de septiembre de 2020 en el municipio de Chapala, fecha desde la cual se desconocía su paradero.

Se estableció que las víctimas fueron privadas de la libertad, luego de ello fueron asesinadas y posteriormente inhumadas, siendo localizadas en un predio rural ubicado en el mismo municipio.

A partir de estos hechos, se realizaron actos de investigación que permitieron la integración de datos de prueba suficientes para sustentar la imputación, así como la posterior vinculación a proceso de los siete hombres, lo que derivó en la obtención de la sentencia condenatoria.

La crisis de las desapariciones

México enfrenta una crisis sostenida de desapariciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 118 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, según datos actualizados a inicios de 2026.

Desde 1952 se han acumulado más de 344 mil registros, de los cuales alrededor del 65% corresponden a personas localizadas y cerca del 35% siguen sin ser encontradas.

La mayoría de los casos se concentra en las últimas dos décadas: aproximadamente 89% de las desapariciones ocurrieron desde 2006, periodo asociado al incremento de la violencia vinculada al crimen organizado.

En cuanto a perfil de las víctimas, los hombres representan alrededor del 62% de los casos, mientras que las mujeres constituyen cerca del 37 por ciento.

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AO

