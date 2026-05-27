El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco continúa con los trabajos de búsqueda en el predio donde denuncian la existencia de un crematorio clandestino, debido al hallazgo de más restos humanos en la zona.

En una actualización, el colectivo informó que, durante las labores de este miércoles, se localizó una osamenta completa y tres cráneos , según reportaron.

El colectivo de búsqueda agradeció a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda de Jalisco, así como a la Fiscalía estatal y a quienes realizan llamadas anónimas.

Señalaron que el objetivo de estos hallazgos es que “podamos traer paz a más familias” mediante la localización de más cuerpos.

El pasado domingo, el colectivo informó sobre el primer hallazgo en el sitio, tras retomar las labores de búsqueda en el presunto crematorio clandestino localizado hace varios días.

Se trata de un predio ubicado en la comunidad Plan de los Rodríguez. Incluso, la líder del colectivo, Ceci Flores, denunció que existían amenazas para impedir que continuaran las búsquedas en ese lugar.

Durante la semana pasada, la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó que ya se trabaja de la mano con el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en torno al predio localizado, donde las buscadoras denunciaron haber encontrado al menos 17 puntos de inhumación clandestina , así como restos humanos calcinados.

La vicefiscal señaló que, dadas las condiciones del terreno, que mide poco más de una hectárea, se ampliaría la prospección de búsqueda más allá de los 17 puntos informados por las buscadoras, incluyendo otros ranchos aledaños al hallazgo del domingo, el cual fue dado a conocer por Ceci Flores durante su visita de apoyo al colectivo local.

Respecto a la fosa clandestina ubicada en la zona de Las Pintitas , en el municipio de El Salto, hasta el último corte realizado por el colectivo se había encontrado un lote de restos óseos el lunes, mientras que el martes se localizó otra fosa con restos óseos.

ESPECIAL.

SV