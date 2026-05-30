Localizan y reintegran a chiapaneco desaparecido en Jalisco

Autoridades estatales localizaron y reintegraron a su núcleo familiar a Moisés Arbey, de origen chiapaneco, quien fue visto por última vez el 23 de febrero de 2026, en el municipio de Tuxcacuesco.

El gobierno de Jalisco resaltó la coordinación interinstitucional entre autoridades del Estado de Colima y la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ).

Mediante el Programa de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas se gestionó su traslado al estado de Chiapas, lugar de residencia de sus familiares, lo que permitió concretar su reunificación con su núcleo familiar.

El Estado destacó que la coordinación entre instancias de ambas entidades permitió identificar a la persona cuando se encontraba en situación de vulnerabilidad en el municipio de Manzanillo, Colima. Tras su resguardo, se activaron los protocolos de atención y búsqueda correspondientes.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima estableció comunicación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), para corroborar su identidad y coordinar las acciones necesarias para su traslado a la entidad.

Una vez en Jalisco, personal especializado de la COBUPEJ brindó atención integral mediante acompañamiento psicosocial y acciones orientadas a salvaguardar su bienestar físico y emocional durante el proceso de restitución de derechos.

Apoyan a una mayor de edad en Huentitán

En otro caso, personal de la Policía municipal de Guadalajara apoyó a una mujer mayor de edad que se encontraba desorientada en la colonia Huentitán el Alto.

Durante un recorrido de vigilancia por la calle Vicente Fernández y prolongación Belisario Domínguez, observaron a una mujer de aproximadamente 80 años desorientada, por lo que detuvieron la marcha. Al entrevistarse con la mujer, señaló que salió por la mañana de su domicilio a una cita médica; al retornar a su casa, olvidó cómo hacerlo y decidió caminar para recordar el camino.

Los oficiales, quienes están capacitados para brindar atención inmediata ante estas eventualidades, activaron el protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas donde se corroboró que no contaba con ficha de búsqueda.

Los policías lograron comunicarse con un familiar y con quienes la reunieron en buen estado de salud.

Te puede interesar: Julio Regalado en Soriana: Descubre las ofertas del nuevo folleto del 29 de mayo al 4 de junio

* Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *

OB