El día de ayer, el Nacional Monte de Piedad publicó un nuevo mensaje en redes sociales para clientes que siguen atentos al avance de la suspensión de servicios de la empresa por la huelga que el sindicato de trabajadores sostiene por más de 7 meses.

El mensaje difundido a través de la página oficial de Facebook de la empresa busca extender algunas posibilidades a los clientes que han tenido problemas para liquidar sus empeños. Al igual que en respuestas anteriores, la comunicación de Nacional Monte de Piedad ha iniciado mostrando los mensajes de inconformidad y de cuestionamientos acumulados en la sección de comentarios de las publicaciones de la empresa.

Esto ofrece Nacional Monte de Piedad a clientes con dificultades para liquidar sus empeños

En un mensaje transmitido por Patricia Álvarez de Atención al Cliente Nacional Monte de Piedad, la empresa ofreció tres posibilidades de escenario ante clientes que han tenido problemas para liquidar sus servicios solicitados. Este es el mensaje:

"Debido a la suspensión temporal del servicio, si necesita más tiempo para liquidar su empeño, puede aprovechar un refrendo adicional. Si ya lo utilizó, y necesita más tiempo, puede extender la fecha de comercialización; solo debe considerar que, si usa esta opción, durante estos días adicionales, los intereses se generarán de manera diaria, de acuerdo a la tasa del producto contratado" explicó Álvarez.

Sin embargo, ante la elección de desestimar dichas opciones, Nacional Monte de Piedad recordó que "si prefiere no usar estas opciones, recuerde que puede hacer sus pagos vía Mi Monte app, Mi Monte web, Banamex, Tiendas OXXO o transferencias SPEI".

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¿Dónde se encuentran resguardadas las prendas?

Con respecto a los usuarios que culminaron sus pagos, Nacional Monte de Piedad aclaró que las prendas se encuentran resguardadas en las bodegas de la empresa y permanecerán ahí hasta la disolución del conflicto laboral. "Si ya realizó su pago, su artículo será resguardado sin costo. Y le será entregado cuando se reactive el servicio"; sin embargo, este escenario aún no tiene una fecha estimada de llegada.

Para más información, Nacional Monte de Piedad pide visitar montepiedad.com.mx/prendasseguras o contactar al Centro de Atención a Clientes al 55 2629 2790 o a través del correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx

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OB