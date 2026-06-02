Martes, 02 de Junio 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el primer Martes y Miércoles del Campo en Soriana de mayo ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la primera semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

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Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Platano por kilo a $15.80
  • Cebolla blanca por kilo a $19.80
  • Manzana Red Delicious por kilo a $36.80
  • Piña gota miel por kilo a $19.80
  • Uva roja sin semilla por kilo a $39.80
  • Zarzamora 170 gr a $46.80
  • Frambuesas charola 170 gr a $46.80
  • Blueberries charola 170 gr a $46.80
  • Calabaza italiana por kilo a $29.80
  • Chile serrano por kilo a $62.80
  • Ajo a granel por kilo a $169

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res 80/20 por kilo a $108
  • Pollo entero fresco a $33.90
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $158.90
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90
  • Fajita de pollo por kilo a $94
  • Chuleta de lomo de cerdo ahumada a $119
  • Pechuga de pollo sin hueso a $99
  • Medallón de pechuga de pollo a $149
  • Filete basa rojo a $64.90
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh por kilo a $328
  • Filete de basa por kilo a $67.90
  • Camarón coctelero chico a $134
  • Steak gourmet atún aleta amarilla por kilo a $298
  • Filete basa blanco Valley Foods Fresh 500 gr a $67
  • Filete basa rojo Valley Foods Fresh 500 gr a $54.90
  • Mero, cabrilla o baqueta por kilo a $199

Básicos de despensa que puedes aprovechar

  • Aceite vegetal Nutrioli 850 ml a $38.90
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $215
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca  a $13.90
  • Refresco Coca Cola Original 3 lts a $54.90
  • Shampoo H&S Suave y Man a $131
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 2 a $109
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90
  • Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $27.50
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $52.50
  • Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90
  • Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $127
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $42.90

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