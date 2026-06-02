Esta es la primera semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Platano por kilo a $15.80

Cebolla blanca por kilo a $19.80

Manzana Red Delicious por kilo a $36.80

Piña gota miel por kilo a $19.80

Uva roja sin semilla por kilo a $39.80

Zarzamora 170 gr a $46.80

Frambuesas charola 170 gr a $46.80

Blueberries charola 170 gr a $46.80

Calabaza italiana por kilo a $29.80

Chile serrano por kilo a $62.80

Ajo a granel por kilo a $169

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $108

Pollo entero fresco a $33.90

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $158.90

Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90

Fajita de pollo por kilo a $94

Chuleta de lomo de cerdo ahumada a $119

Pechuga de pollo sin hueso a $99

Medallón de pechuga de pollo a $149

Filete basa rojo a $64.90

Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh por kilo a $328

Filete de basa por kilo a $67.90

Camarón coctelero chico a $134

Steak gourmet atún aleta amarilla por kilo a $298

Filete basa blanco Valley Foods Fresh 500 gr a $67

Filete basa rojo Valley Foods Fresh 500 gr a $54.90

Mero, cabrilla o baqueta por kilo a $199

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite vegetal Nutrioli 850 ml a $38.90

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $215

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $54.90

Shampoo H&S Suave y Man a $131

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 2 a $109

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90

Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $27.50

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $52.50

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $127

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $42.90

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OB