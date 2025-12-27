El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció en sus redes sociales que fue abierta la circulación en 12 carriles de la Carretera a Chapala como parte de las obras de rehabilitación de la vía y previo a la puesta en marcha del sistema de transporte BRT al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“Estamos abriendo ya los 12 carriles de circulación en Carretera a Chapala. Con concreto hidráulico, 30 años de durabilidad sin baches”, dijo el mandatario en redes sociales.

La circulación total en la vialidad se haría hasta el 31 de diciembre, por lo que se modificaron las fechas.

El gobernador señaló que ya se pueden ver las banquetas, la ciclovía confinada, así como las luminarias y el arbolado que forma parte de las obras de rehabilitación de la carretera.

Lemus adelantó que en el tramo de la Carretera a Chapala que va desde el Aeropuerto hacia El Salto y el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos también tendrá 12 carriles y concreto hidráulico, así como las obras restantes. Dichos trabajos comenzarán después de la Copa Mundial de 2026.

“El año próximo, después del Mundial, esta misma obra de infraestructura, la vamos a hacer desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y ahora nos vamos hacia el municipio de El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos con la misma calidad”.

El proyecto de rehabilitación de la Carretera a Chapala incluye la construcción de un sistema BRT hacia el Aeropuerto, el cual estaría listo en el mes de mayo.

SV