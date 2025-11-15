La protesta posterior a la manifestación de la Generación Z, dejó un saldo de 47 personas detenidas, informó el Gobierno de Jalisco.

El Gobierno del Estado señaló que algunas de las personas detenidas son provenientes de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán.

A las personas detenidas por los disturbios generados en el centro tapatío les fueron asegurados botes con gasolina, thinner, bombas molotov, barras de metal, petardos y bombas de gas lacrimógeno, las cuales, niegan que sean utilizadas por la Policía estatal, incluso, aseguran que uno de ellos tenía un arma de fuego.

Acusan que hubo daños al patrimonio histórico en Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, la Plaza de Armas y otros más en los ingresos a estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero.

Por otro lado, aseguraron que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco estuvo presente en todo momento para certificar el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.

Además, hubo 13 personas que requirieron atención médica por parte de los Servicios de Salud Jalisco y solo 3 de ellas debieron ser trasladadas a un puesto de socorros, aunque ninguna con heridas de gravedad.

En total, fueron 400 elementos los que participaron en el operativo, de los cuales, tres resultaron lesionados.