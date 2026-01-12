Pese al tope en el precio por litro de la gasolina regular a $24 pesos, establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con los principales gasolineros del país, aún existen establecimientos que venden dicho combustible por encima del precio establecido. El día de hoy, Iván Escalante Ruiz presentó a través de la página de la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles".

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 28 de diciembre del 2025 al 4 de enero de 2026:

Gasolina regular a $23.60 por litro

Gasolina premium a $25.79 por litro

Diésel a $26.41 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general Corpogas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más cara de México?

La gasolinera más cara para consumir gasolina regular en toda México se ubicó en Puerto Vallarta. Con un precio de $24.99 pesos por litro, la gasolinera Gazzer ubicada sobre Carretera a Tepic #5800 es la gasolinera con los precios más altos a nivel nacional.

Por otro lado, en el otro extremo de la lista, la gasolinera Pemex ubicada sobre la calle Juan de la Barrera #6490. El precio por litro de gasolina regular en dicho establecimiento es de 23.39 pesos.

ESPECIAL / Profeco

