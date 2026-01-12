Así luce el operativo vial de contraflujo en López Mateos tras su reanudación (VIDEO)

Desde las 06:00 horas de este lunes 12 de enero, elementos de la Policía Vial Jalisco reanudaron el operativo vial de contraflujo sobre la avenida López Mateos.

El operativo vial se suspendió a partir del pasado viernes 19 de diciembre ante el periodo vacacional de invierno de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El dispositivo que se implementa en la vialidad desde diciembre de 2024 opera a la par del calendario oficial de la SEP, ya que toma en cuenta el flujo vehicular del traslado para asistir a clases.

El dispositivo contempla una distancia de 8 kilómetros que recorre desde el Fraccionamiento El Palomar hasta la avenida Tizoc. El despliegue de elementos es de hasta 95 oficiales en sus unidades y motopatrullas en los cruces y puntos con mayor afluencia, esto para apoyar y orientar a los conductores.

En ese sentido, durante esta mañana de reanudación del operativo, se contempla una reducción de hasta 25 minutos en el trayecto de la avenida López Mateos; una de las principales vialidades de traslado dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades solicitan atender las recomendaciones de las y los oficiales viales en sitio, quienes permanecen en los puntos con mayor afluencia vehicular.

Recuerde que la organización de carriles es de la siguiente manera:

5 carriles de entrada a la ciudad (en dirección sur a norte)

3 carriles de salida (en dirección norte a sur)

Así luce el contraflujo hoy lunes 12 de enero

OB