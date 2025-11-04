El abogado Cándido Essaú Román Pérez, representante del Ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, fue asesinado la mañana de este lunes en la delegación de Melaque , del municipio de Cihuatlán.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer en un domicilio ubicado sobre la calle Clemente Orozco al cruce con Morelos, en la delegación de Melaque, donde el abogado fue agredido de manera directa a balazos.

Por la mañana, elementos de la Policía Municipal de Cihuatlán acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre personas armadas.

Al llegar, localizaron al hombre con múltiples heridas de bala, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos, quienes acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento del abogado.

Testigos refirieron que la víctima se encontraba dentro del domicilio cuando ocurrieron los hechos y localizaron al hombre con heridas de bala y ya sin vida, por lo que hicieron el reporte a las autoridades. No hubo más datos sobre los posibles agresores ni el motivo del ataque.

Essaú Román Pérez era conocido por su labor jurídica en defensa de las tierras ejidales de Emiliano Zapata, en Cihuatlán, frente a intereses de particulares, principalmente relacionados con el predio del Hotel Melaque, con quienes entró en conflicto desde el año 2023.

MV