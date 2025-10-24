Viernes, 24 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Aseguran media tonelada de marihuana en San Marcos

El aseguramiento se logró tras un reporte ciudadano durante un recorrido de vigilancia de la Policía Estatal de Caminos

Por: Marck Hernández

Elementos de la Policía Estatal de Caminos aseguraron diversos paquetes con vegetal verde seco con las características de la marihuana en San Marcos. ESPECIAL

Elementos de la Policía Estatal de Caminos aseguraron diversos paquetes con vegetal verde seco con las características de la marihuana en San Marcos. ESPECIAL

La Policía del Estado informó del aseguramiento de cerca de 500 kilogramos de aparente marihuana en el municipio de San Marcos y en los límites con el estado de Nayarit.

Fueron elementos de la Policía Estatal de Caminos quienes detectaron y aseguraron la droga que estaba empaquetada y en costales.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en la Carretera San Marcos - Amatlán de Cañas cuando, en el kilómetro 3+500, un ciudadano los abordó para reportar la localización de la droga.

Lee: Estas son las ubicaciones de las próximas sucursales de Costco

El hombre les explicó que unos metros adelante, entre la maleza de un predio a un costado de la carretera, había un bulto tapado con plástico negro.

Los oficiales se trasladaron de inmediato al punto señalado y al inspeccionar el área, detectaron alrededor de 52 paquetes confeccionados con plástico, seis costales y cuatro montones atados de vegetal verde seco con las características de la marihuana, todo con un peso estimado de cerca de 500 kilos.

Del hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ordenó el aseguramiento de la presunta droga.

Te puede interesar: Localizan sin vida a joven en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones