La Policía del Estado informó del aseguramiento de cerca de 500 kilogramos de aparente marihuana en el municipio de San Marcos y en los límites con el estado de Nayarit.

Fueron elementos de la Policía Estatal de Caminos quienes detectaron y aseguraron la droga que estaba empaquetada y en costales.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en la Carretera San Marcos - Amatlán de Cañas cuando, en el kilómetro 3+500, un ciudadano los abordó para reportar la localización de la droga.

El hombre les explicó que unos metros adelante, entre la maleza de un predio a un costado de la carretera, había un bulto tapado con plástico negro.

Los oficiales se trasladaron de inmediato al punto señalado y al inspeccionar el área, detectaron alrededor de 52 paquetes confeccionados con plástico, seis costales y cuatro montones atados de vegetal verde seco con las características de la marihuana, todo con un peso estimado de cerca de 500 kilos.

Del hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ordenó el aseguramiento de la presunta droga.

