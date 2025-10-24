Policía de Guadalajara promueve la donación de órganos con 'Donar es dar vida'

Con un pequeño flash mob llevado a cabo en la Plaza Guadalajara del Centro tapatío, la Comisaría de Guadalajara dio inicio a una nueva edición de sus catrinas en torno a las celebraciones del Día de Muertos, en esta ocasión, bajo el lema "Donar es dar vida".

Desde distintos puntos de la plaza se fue conformando el Mariachi Olimpo de la corporación, quienes tocaron distintas melodías para las y los tapatíos presentes, dando arranque a la edición 2025 del "Escuadrón Catrina" de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, que "retornó" desde Mictlán a la capital de Jalisco.

En este, su quinto año realizando esta actividad de proximidad ciudadana, lo hacen con una consigna especial: concientizar a la ciudadanía y promover la donación de órganos como un acto de amor y solidaridad que podría salvar o mejorar la vida de otras personas, explicó Xiomara, oficial de línea que forma parte de esta campaña.

La edición 2025, explicó, será un homenaje al oficial Alan Jair Álvarez, quien formó parte de la corporación tapatía durante cinco años y quien, lamentablemente, perdió la vida en septiembre por un derrame cerebral a los 32 años.

La última voluntad de Álvarez, mejor conocido como "Barracita", fue uno de los más grandes actos de generosidad, esperanza y amor: donar sus órganos, decisión con la que regaló vida a otras seis personas.

EL INFORMADOR/R.BOBADILLA

El Escuadrón Catrina participará en diversas actividades culturales, lúdicas y de proximidad, entre las que destacan:

-25 de octubre: Participarán en el desfile de Día de Muertos que saldrá a las 18:00 horas de Hidalgo y Chapultepec rumbo a Plaza Guadalajara.

-26 de octubre a las 12:00 horas: Se sumarán a las actividades de las Brigadas Juveniles en el Bosque Los Colomos.

-29 de octubre a las 19:00 horas: Encabezarán el homenaje a las y los policías caídos en el edificio Central de la Comisaría, ubicado en Periférico Manuel Gómez Morín, en la Colonia Jardines de la Barranca.

-30 de octubre a las 19:00 horas: Acompañarán a las y los becarios de la Generación 124, instructores y sus familiares a conmemorar el Día de Muertos, que se celebrará en la Academia de Formación y Profesionalización Policial, en la colonia El Rosario.

-31 de octubre a las 19:00 horas: Las catrinas y catrines recorrerán el Centro Histórico para repartir dulces a niñas y niños.

-2 de noviembre, Día de Muertos, a las 10:00 horas: Visitarán los panteones de la ciudad para honrar a las y los fieles difuntos.

PUEDES LEER: Así se vio el robo del tren de carga en Guadalajara desde las cámaras del C5

"La Comisaría de Seguridad Ciudadana se suma a esta tradición como parte de un homenaje a todas y todos los uniformados que han dado la vida en servicio de las y los tapatíos y a quienes recordamos por su incondicional amor al uniforme", destacó la corporación.

En el arranque de la campaña, además del Mariachi Olimpos, estuvieron presentes algunas y algunos niños que forman parte de la Escuela de Mariachi de la Comisaría, quienes interpretaron diversas piezas musicales tradicionales del mariachi.

YC