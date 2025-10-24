Viernes, 24 de Octubre 2025

Este día inician las actividades gratuitas en el Panteón de Belén por el Día de Muertos

El programa incluye talleres, charlas, conciertos y actividades para niños

Por: Yahaira Chagollan

Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar en las actividades, ya que el cupo es limitado. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Año con año, Guadalajara se viste de colores, aromas, actividades  y tradiciones para conmemorar el Día de Muertos, una festividad profundamente arraigada en la identidad mexicana. 

En este contexto, uno de los cementerios más emblemáticos de la ciudad, el Panteón de Belén, ofrece una serie de actividades culturales gratuitas para honrar a los fieles difuntos y reflexionar sobre la vida y la muerte.

A través de  sus redes sociales, Museo Panteón de Belén anunció que del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2025, bajo el lema "Día de Muertos, días de vida", ofrecerán talleres, charlas, conciertos y actividades para toda la familia con el objetivo de promover la reflexión sobre la muerte y su relación con la vida, además de preservar las tradiciones culturales mexicanas.

Actividades gratuitas del programa

Charla “Obituarios del barro”

  • 27 de octubre, 18:00 h | Cupo limitado | Entrada libre

Charla “Más allá de los muros”

  • 28 de octubre, 12:00 h | Cupo limitado | Entrada libre

Charla con el Dr. José Domingo Rivera Ramírez

  • 30 de octubre, 12:00 h | Cupo limitado | Entrada libre

Recorrido botánico por el museo

  • 30 de octubre, 17:00 h | Cupo limitado | Posible costo por confirmar

Drink and Draw a mano – Cervecería Minerva

  • 30 de octubre, 18:00 h | Cupo limitado | Posible costo por confirmar

Concierto del Coro de Madres Buscadoras

  • 1 de noviembre, 12:00 h | Cupo limitado | Entrada libre

Proyección “Valentina o la serenidad”

  • 2 de noviembre, 18:00 h | Cupo limitado | Entrada libre

Charla con el Maestro en Química Organometálica Hugo Francisco Saucedo Azpeitia

  • 3 de noviembre, 12:00 h | Sin cupo limitado | Entrada libre

Apagado de altar

  • 4 de noviembre, 19:30 h | Cupo limitado | Entrada libre

Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar en las actividades, ya que el cupo es limitado. Además, es aconsejable usar ropa cómoda y llevar agua, ya que algunas actividades se realizan al aire libre. 

Para obtener más información y realizar reservaciones, los interesados pueden consultar las redes sociales del Museo Panteón de Belén.

