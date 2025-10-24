Festival de Halloween en Guadalajara: Fechas, actividades y más

La capital jalisciense se prepara para recibir el festival "Monstruos, brujas y seres del más allá", creado por el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, como parte de las celebraciones rumbo a Halloween y Día de Muertos.Con actividades únicas y varias, el recinto busca convertir esta reunión en un espacio para envolverse con la magia, el misterio y el terror de la temporada de una manera divertida y dinámica que promueva la convivencia y el aprendizaje a través de la demostración de contenidos culturales y populares.El evento busca adecuarse a la mayor cantidad de gustos y estilos, por lo que incluirá diferentes experiencias que van desde presentaciones de libros, proyecciones al aire libre, concursos de disfraces, talleres y mucho más.Gran parte de los ejercicios planeados están diseñados para que participe toda la familia; sin embargo, existen algunas excepciones que solo permitirán la entrada de jóvenes y adultos, por lo que se recomienda consultar el calendario oficial para conocer los detalles de cada dinámica.El festival se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 1695, Industrial Los Belenes, 45150 Zapopan, Jalisco, del próximo 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.Así que, si estás interesado en participar, a continuación te compartimos todo lo que puedes hacer este próximo fin de semana en el CCU.30 de octubre31 de octubre1 de noviembre2 de noviembrePara más información puedes comunicarte al numero de teléfono 33 1377 5300 o consultar sus redes sociales:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP