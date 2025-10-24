Festival de Halloween en Guadalajara: Fechas, actividades y más

La capital jalisciense se prepara para recibir el festival "Monstruos, brujas y seres del más allá", creado por el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, como parte de las celebraciones rumbo a Halloween y Día de Muertos.

Con actividades únicas y varias, el recinto busca convertir esta reunión en un espacio para envolverse con la magia, el misterio y el terror de la temporada de una manera divertida y dinámica que promueva la convivencia y el aprendizaje a través de la demostración de contenidos culturales y populares .

El evento busca adecuarse a la mayor cantidad de gustos y estilos, por lo que incluirá diferentes experiencias que van desde presentaciones de libros, proyecciones al aire libre, concursos de disfraces, talleres y mucho más.

Gran parte de los ejercicios planeados están diseñados para que participe toda la familia; sin embargo, existen algunas excepciones que solo permitirán la entrada de jóvenes y adultos, por lo que se recomienda consultar el calendario oficial para conocer los detalles de cada dinámica.

El festival se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 1695, Industrial Los Belenes, 45150 Zapopan, Jalisco, del próximo 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Así que, si estás interesado en participar, a continuación te compartimos todo lo que puedes hacer este próximo fin de semana en el CCU.

Programa Completo

30 de octubre

Pumpkin Carving Workshop — Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” — 13:00 horas — Público: Niños y jóvenes

Hilando y tejiendo historias — Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” — 16:00 horas — Público: Toda la familia

Presentación: Cuando cierro los ojos se van los santos — Librería Carlos Fuentes — 17:30 horas — Público: Toda la familia

Concurso de disfraces — Ágora Jenkins — 18:00 horas — Público: Jóvenes y adultos

Proyección al aire libre — Pantalla Bicentenario — 19:00 horas — Público: Jóvenes y adultos

Fiesta de disfraces — Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” — 20:00 horas — Público: Jóvenes y adultos

31 de octubre

Reading club: “U.S. Authors” – Edgar Allan Poe — Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” — 11:00 horas — Público: Niños y jóvenes

Desfile de disfraces — Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” — 13:00 horas — Público: Toda la familia

Hilando y tejiendo historias — Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” — 16:00 horas — Público: Toda la familia

Concurso de disfraces (mascotas) — Ágora Jenkins — 18:00 horas — Público: Mascotas

Proyección al aire libre: The Rocky Horror Picture Show — Pantalla Bicentenario — 19:00 horas — Público: Jóvenes y adultos

1 de noviembre

Taller collage “Armando recuerdos” — Centro Documental Carmen Balcells — 12:00 horas — Público: Toda la familia

Taller infantil “Calavereando y festejando” — Librería Carlos Fuentes — 12:00 horas — Público: Toda la familia

Cuentacuentos “El zopilote y la chirimía” — Librería Carlos Fuentes — 13:00 horas — Público: Toda la familia

Taller de altar de muertos Pop up “Entre flores y memorias” — Jardín Educativo, Museo de Ciencias Ambientales — 15:00 horas — Público: Toda la familia

Proyección al aire libre — Pantalla Bicentenario — 19:00 horas — Público: Jóvenes y adultos

2 de noviembre

Taller infantil “Jugando y celebrando con calaveritas y colores” — Librería Carlos Fuentes — 12:00 horas — Público: Toda la familia

Cuentacuentos “El misterio de Huesópolis” — Librería Carlos Fuentes — 13:00 horas — Público: Toda la familia

Concurso de disfraces infantil “Calaveras, catrinas y diablitos” — Librería Carlos Fuentes — 13:50 horas — Público: Toda la familia

Proyección al aire libre — Pantalla Bicentenario — 19:00 horas — Público: Jóvenes y adultos

Para más información puedes comunicarte al numero de teléfono 33 1377 5300 o consultar sus redes sociales:

Facebook: Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara

Instagram: @ccutulugar

XP