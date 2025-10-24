Un joven de 25 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este viernes en el municipio de Guadalajara.

Desde temprana hora, autoridades municipales recibieron el reporte de una persona tirada y con heridas en la colonia Cuauhtémoc.

Por lo tanto, se trasladaron hasta el cruce de las calles Emilio Rabaza y Túnez, en dicha colonia, donde localizaron el cuerpo de un joven que estaba inconsciente.

Los elementos de la Policía municipal tapatía dieron cuenta que el cuerpo del joven tenía una herida en la zona del brazo izquierdo, aparentemente por arma punzocortante.

Por ello, solicitaron la presencia de personal de paramédicos del municipio para la atención médica del joven, sin embargo, la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que se confirmó su muerte.

No hubo testigos por parte de vecinos de la zona que pudieran aportar mayor información sobre el crimen, únicamente fueron los que reportaron el crimen a las autoridades.

Al sitio llegó personal del Ministerio Público, quienes seguirán con las indagatorias, mientras que el cuerpo será llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para hacer la entrega.

