Un incendio al interior de un hotel de la Zona Centro de Guadalajara alertó a diversas unidades de emergencia, quienes de inmediato se movilizaron para sofocar el fuego.

El hecho sucedió en el hotel ubicado en el cruce de la calle Trinidad Villa Gómez y la calle Huerto, en la Zona Centro de Guadalajara.

A la llegada de los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) y de su homóloga municipal de Guadalajara, los elementos se percataron de que el fuego se registró en un cuarto del tercer nivel, donde las llamas consumieron en su totalidad lo que ahí se hallaba.

Reportan incendio en la habitación de un hotel en el Centro de Guadalajara

Afortunadamente en el sitio no se reportaron personas lesionadas y tampoco hubo evacuaciones, ya que de las alrededor de 40 personas hospedadas al día de hoy, ninguna se encontraba en el hotel al momento del incendio.

Tras la respuesta de las unidades de emergencia el siniestro pudo contenerse antes de que se propagara a otras habitaciones.

En el sitio no se reportaron personas lesionadas y tampoco hubo evacuaciones porque ninguno de los huéspedes se encontraba en el hotel en ese momento. ESPECIAL/UEPCBJ





Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron haber ocasionado el incendio, los hechos son investigados por las áreas correspondientes.

En el lugar de los hechos también apoyó personal de la Policía Vial para realizar los cierres pertinentes, Servicios Médicos y la Policía municipal.

JM