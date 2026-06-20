El tianguis de Hello Kitty llega a Guadalajara: fechas, precios y cómo casarte al estilo kawaii

Para aquellos que buscan el plan perfecto para salir de la rutina y aman la cultura pop, esta noticia les encantará. El famoso Hello Kitty Tianguis llega oficialmente a Guadalajara, trayendo consigo la magia de este icónico personaje de Sanrio. Este bazar temático promete reunir a los fanáticos tapatíos en un espacio lleno de color, nostalgia y muchísimas sorpresas diseñadas para todas las edades. El evento aterriza en la ciudad para ofrecer moda, postres y mercancía exclusiva que transformará el fin de semana en una experiencia inolvidable.

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Un paraíso para los coleccionistas

Originario de Monterrey, este concepto itinerante se ha consolidado como el paraíso definitivo para los coleccionistas. Ahora, los habitantes de la perla tapatía podrán disfrutar de más de 40 expositores que ofrecerán artículos únicos, ediciones limitadas y piezas que son verdaderas joyas difíciles de conseguir en tiendas convencionales.

Los asistentes encontrarán un catálogo inmenso que incluye ropa interior, prendas de moda, calzado exclusivo y una gran variedad de accesorios. Además, los pasillos estarán repletos de peluches, artículos de papelería, bolsas y joyería que harán suspirar a cualquier seguidor de esta gatita y sus inseparables amigos.

Lo mejor de todo es que la experiencia está pensada para cuidar la economía, pues se podrán encontrar precios desde los 30 pesos en adelante. Esta accesibilidad permite que todos los visitantes puedan llevarse a casa un recuerdo especial, dependiendo de los productos que decidan sumar a su colección.

La magia de la cultura Kawaii

Este personaje, mundialmente conocido por ser el máximo estandarte de lo "Kawaii" (un término japonés que significa lindo, tierno o adorable), ha marcado a múltiples generaciones. Su influencia en la moda y la cultura pop sigue más viva que nunca, y este evento es la prueba perfecta de su legado.

Además de las compras, el recinto será el lugar perfecto para convivir con amistades y capturar momentos increíbles. Los organizadores han preparado zonas especiales para tomar fotografías dignas de redes sociales, acompañadas de deliciosas propuestas de gastronomía temática que incluyen hasta galletas decoradas de este adorable personaje.

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Para quienes buscan llevar su fanatismo al siguiente nivel, el evento contará con la esperada actividad de las Kitty Bodas. En esta dinámica, los enamorados podrán vivir el sueño y casarse simbólicamente con su “Kitty Novio/a” en una ceremonia sumamente tierna, la cual tiene un costo adicional y cupo limitado.

¿Cuándo y dónde será el tianguis de Hello Kitty en Guadalajara?

A continuación te decimos cuándo y dónde podrás vivir esta aventura:

Fecha: Domingo 5 de julio

Lugar: Instalaciones de La Cúpula Eventos, ubicado en la Calle Silvestre Revueltas 1080, dentro de la Colonia Artesanos.

Para asegurar un lugar en este mágico encuentro, la entrada se encuentra en fase de preventa desde los $50 pesos a través de las redes sociales oficiales del evento. Nadie debe dejar pasar la oportunidad de sumergirse en este universo rosado y prepararse para disfrutar de un domingo espectacular.

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