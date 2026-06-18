Se incendia chatarrera en Tlaquepaque

Un total de 100 vehículos terminaron calcinados luego de que se registrara un incendio durante la noche en un huesario del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos fueron reportados en un negocio de chatarra que está ubicado sobre la calle Cuauhtémoc al cruce Rancho la Teja y Camino a Santa Anita, en la colonia Santa Anita de aquel municipio.

El incendio se registró al interior de un lote de carros

Autoridades municipales atendieron el reporte de un incendio que se registraba al interior de un lote de carros, en los cuales se observaba que había decenas de automotores apilados, llamas muy altas y una considerable columna de humo negro. Por lo tanto, se acudió al sitio y se detectó el incendio, acudiendo personal de Protección Civil del municipio. También acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y de PC Jalisco, quienes llegaron al sitio con pipas y motobombas, aunque las labores se complicaron por el difícil acceso al predio.

ESPECIAL

Un total de 100 vehículos acabaron calcinados

Los trabajos se prolongaron durante toda la madrugada y, de acuerdo al último reporte, fueron un total de 100 vehículos los que acabaron calcinados, mientras que se pudo evitar que más carros que estaban ubicados en la zona se incendiaran. De la misma forma, se evitó la propagación del incendio hacia la zona contigua del predio donde se ubica la chatarrera.

Las autoridades ya investigan las causas del siniestro, y no se descarta que este pudiera haber sido provocado. Por lo pronto, la investigación sigue en curso a la espera de la emisión de un dictamen oficial por parte de los peritos en siniestros. Hasta el momento, las corporaciones de emergencia resguardaron la zona afectada para garantizar la seguridad en el área, mientras continuaban los trabajos de liquidación total del incendio.

El incendio se registró en un lapso menor a 48 horas, ya que el martes se registró otro siniestro en una bodega industrial ubicada en la zona de El Álamo Industrial del municipio.

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AS