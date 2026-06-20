El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este sábado 20 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy sábado 20 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 8 puntos IMECA y Santa Margarita con 22 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 8 Puntos IMECA Mala Country 45 Puntos IMECA Mala Oblatos 26 Puntos IMECA Mala Las Pintas 53 Puntos IMECA Mala Miravalle 55 Puntos IMECA Mala Loma Dorada 38 Puntos IMECA Mala Centro 52 Puntos IMECA Mala Tlaquepaque 33 Puntos IMECA Mala Santa Anita 36 Puntos IMECA Mala Santa Fe 63 Puntos IMECA Aceptable

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¿Hay contingencia hoy 20 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este sábado 20 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac, entre otras; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de Santa Fe, 63 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

La calidad del aire puede variar dependiendo del horario; se recomienda revisar en el sitio oficial de SEMADET en el transcurso del día.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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