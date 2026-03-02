Sedeco dará apoyos a negocios que se vieron afectados por bloqueos

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado (Sedeco) anunció que está trabajando en una serie de apoyos para reactivar diversos sectores que se vieron afectados el pasado domingo 22 de febrero por los ataques violentos tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Cindy Blanco Ochoa, titular de la Sedeco, explicó que están trabajando en un programa para impulsar varios sectores con el objetivo de mantener los empleos.

"Déjenme informarles que hemos estado identificando dónde traemos problemáticas en materia económica y hemos identificado que en las cadenas comerciales hubo un impacto importante, sobre todo en las tiendas de conveniencia y farmacias", comentó.

Explicó que las tiendas de conveniencia y las farmacias son empleadores importantes, de los cuales hay familias que dependen, por lo que se busca que no se pierdan.

"En segundo lugar, estas tiendas también son clientes de proveedores locales y estos proveedores locales necesitan que estas cadenas vuelvan a abrir sus tiendas para que les sigan comprando", añadió.

Asimismo, dijo que estas tiendas en algunos municipios funcionan como un banco donde, además de realizar compras, pueden sacar efectivo, hacer depósitos y ciertas transacciones.

"Estamos buscando que puedan reparar sus tiendas, remodelarlas, reconstruirlas y, sobre todo, ayudarlas en toda la tramitología para que puedan de nuevo abrir muy pronto sus puertas", precisó.

La funcionaria estatal también dijo que han identificado que hubo varias personas que perdieron sus vehículos, que eran su medio de transporte de sus frutas y verduras, y micro y medianos negocios que sufrieron algunos actos de violencia.

"También tenemos identificado que en el sector comercio y servicios han visto una baja en sus ventas los restaurantes y hoteles; quiero decirles que estamos trabajando en una serie de apoyos para cada uno de ustedes", comentó.

Los apoyos están pensados para que los patrones puedan pagar las nóminas que están pagando, compra de maquinaria, apoyo para la remodelación de negocios. Además, a través de Projal, se buscará otorgar créditos con tasas preferenciales para todos los negocios micro, pequeños, medianos y grandes cadenas que se vieron afectados.

Con estos apoyos se busca que no cierren negocios, que no se pierdan empleos y puedan tener un respiro mientras las cosas regresan a la normalidad.

XP