Para doña Amelia, el proceso para recibir su Tarjeta Única Al Estilo Jalisco fue eficaz y rápido. Lo compara con el trayecto que hizo para llegar al módulo de Zapopan Centro, pues en menos de 10 minutos ya tenía en sus manos el plástico que le permitirá seguir gozando de los descuentos en el transporte público. Además, la generación de citas también es eficiente: cuatro días después de haber realizado el trámite en línea, obtuvo la fecha para recoger su tarjeta. "En cuatro días me dieron la cita", celebró.

Patricia García, otra usuaria, coincidió, e incluso señaló que la entrega puede durar menos de siete minutos; lo único que puede retrasar el proceso es que la dirección del INE no coincida con el trámite en línea. "Pero es muy rápido, hemos tenido tres minutos para entregar una tarjeta".

"La saqué para ya no pagar el camión. Ya con esta ya no me cobran en el camión, ya está activada para el transporte […]. Hasta me sobraron papeles; siempre traigo de más porque no sabe uno qué papeles le vayan a pedir a uno… Yo voy a utilizar el puro transporte" , dijo doña Amelia.

Con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco se podrá acceder a la tarifa subsidiada de 11 pesos en el transporte público, en lugar de los 14 pesos que se tendrán que pagar sin ella, a partir del 1 de abril. Estudiantes contarán con la tarifa preferencial de cinco pesos. Además, se podrá acceder a los programas sociales que otorga el Gobierno del Estado, como apoyos a mujeres cuidadoras, productores del campo, salud, entre otros.

También se podrá utilizar como una tarjeta bancaria, con lo que se podrá construir un historial crediticio. El plástico no cobra comisiones por manejo de cuenta, no exige saldo mínimo ni un número determinado de movimientos. Se podrá disponer de efectivo sin comisión en Walmart y Chedraui, mientras que el Gobierno estatal trabaja en otros convenios con más instituciones y cadenas de autoservicio para ampliar el beneficio.

Patricia mencionó que la tardanza en la entrega de la tarjeta puede derivar de falta de papeles, como de comprobantes de domicilio. La recomendación es llevar dos copias de comprobantes distintos el día de la cita para agilizar el trámite, en caso de que la dirección en la INE no coincida con el trámite en línea.

En tanto, las personas que gozan del descuento del 100 por ciento en el transporte público deben presentar su Formato de Padrón Único (FPU) en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y llevarlo el día de la cita. "Hay que venir con paciencia, aunque de todas maneras es muy rápido el trámite", comentó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB