La Línea 4 del Tren Ligero tuvo que suspender operaciones debido a un accidente en el que se vio involucrado el ferrocarril.

Se trató de un accidente entre el tren de carga de Ferromex y un vehículo de carga que transportaba escombros en el municipio de Tlaquepaque, lo que provocó la suspensión del servicio del sistema de transporte público masivo.

Personal de la Policía Vial informó que el percance sucedió a la altura de la calle Fuente Zurich y avenida de los Artesanos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

A través de un post en X, la cuenta oficial del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) de Jalisco anunció que “se detiene la circulación en la Línea 4 luego de que el ferrocarril impactara a un camión cargado con escombros, los cuales obstruyen ambas vías. Personal operativo atiende la situación”.

De acuerdo con autoridades estatales, el percance no dejó personas lesionadas y personal de la Policía Municipal de Tlaquepaque se hizo cargo del accidente.

No se reportaron incidencias relacionadas con el congestionamiento vehicular o tránsito de automotores en la zona.

Reanudan servicio de la Línea 4

Tras una interrupción en los servicios de la Línea 4 del Tren Ligero, Siteur Jalisco informó en los primeros minutos del mediodía que se reestablecía la circulación luego de que el personal retirase los escombros que obstruían las vías tras el accidente que involucró al ferrocarril.

AO

