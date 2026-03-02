Un estudiante italiano que se encuentra de intercambio en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara fue golpeado por asistentes al sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el cual se llevó a cabo la tarde de este lunes en el Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan.

El joven, quien no habla español, ingresó al recinto para tomar fotografías de cerca del entierro del exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG). Relató que sus agresores le quitaron su mochila y su equipo. "Solo tenía curiosidad", contó; quienes lo golpearon lo dejaron sangrando de la cara.

El estudiante llegó hasta la entrada principal del Recinto, ubicada sobre avenida Base Aérea, donde se sentó al lado de personal de la Guardia Nacional, que desde la mañana resguardan el recinto. No se reportaron personas detenidas tras los hechos.

Sepultan a "El Mencho" a una semana del operativo en Tapalpa

En tanto, "El Mencho" fue sepultado a una semana del operativo federal que en Tapalpa en el que fue abatido el pasado 22 de febrero.

El cuerpo llegó ayer cerca de las 10:00 horas a una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, donde fue velado durante toda el día y la madrugada para posteriormente ser llevado al panteón en Zapopan.

MF