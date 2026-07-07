Como parte de las acciones para garantizar una sociedad incluyente y sensibilizar a la población , esta mañana el Gobierno de Jalisco presentó los trabajos que ha realizado en favor de la accesibilidad universal para personas con discapacidad. La titular de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, Gabriela Méndez González, resaltó el operativo para que este sector de la población –que representa el 15.2 por ciento de la población de Jalisco, con un millón 264 mil 817 personas, según el Censo de 2020- pudiera disfrutar del Mundial en espacios públicos y en el exterior del Estadio Guadalajara.

La funcionaria resaltó que la política pública prioriza la reestructura de trámites públicos, la inclusión digital y una reingeniería estructural en instituciones públicas. Señaló que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social participa en el diseño de adecuaciones técnicas de accesibilidad web en portales oficiales para personas con discapacidad visual o motriz, así como en el funcionamiento de módulos presenciales.

Operativos de inclusión durante el Mundial

Durante el Mundial, en el FIFA Fan Fest en Plaza de la Liberación se implementó un Área Inclusiva para personas con discapacidad. Ésta recibió hasta 120 usuarios por jornada. "Nuestro personal no sólo dio seguimiento a las necesidades de los asistentes, sino que colaboró activamente en los filtros de seguridad para asegurar que el espacio fuera respetado".

En las inmediaciones del Estadio Guadalajara, personal de Embajadores de los Derechos Humanos en el FIFA Fan Fest realizaban recorridos para prevenir vulneraciones, brindar apoyo logístico y de orientación, con el fin de agilizar la movilidad de los aficionados.

"Para facilitar los accesos, implementamos un servicio de traslado en silla de ruedas desde dos entradas externas hasta los ingresos principales del estadio. Gracias a este despliegue en el exterior, asistimos a una afluencia promedio de entre 180 y 230 personas al día", comentó la funcionaria.

Asimismo, junto a la Secretaría de Desarrollo Económico, se modifican las ventanillas únicas de atención ciudadana para cumplir con la Ley Federal de Trámites Burocráticos, con un diseño universal arquitectónico y digital.

Movilidad y atención de emergencias

En cuanto a movilidad, el Gobierno del Estado capacita a operadores y directivos para brindar una atención adecuada a personas con discapacidad. Méndez González señaló que en lo que va del año han recibido dos quejas de usuarios en los sistemas masivos de transporte público por falta de unidades, tardanza y falta de atención.

Por su parte, con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se desarrolla el primer Manual de Protocolos de Atención de Personas con Discapacidad en Situación de Emergencia. Para municipios al interior del Estado, en conjunto con el sistema DIF Jalisco se llevan a cabo capacitaciones para homologar los criterios de atención.

Para las infancias, se celebró el Conversatorio de Infancias con Discapacidad, donde participaron menores y expresaron sus retos en el entorno público. En tanto, con la Universidad Panamericana y el ITESO se implementó un esquema para integrar el enfoque inclusivo en los proyectos de titulación universitarios.

Con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Jalisco se brinda asesoría a desarrolladores para que nuevas construcciones cuenten con accesibilidad universal, destacó la directora. En Puerto Vallarta se abrió el Punto de Emisión de Certificados de Discapacidad. El objetivo es evitar traslados al Área Metropolitana de Guadalajara y el centro operará en fines de semana y días festivos.

NG