Organizaciones, vecinos y académicos denuncian desaire de Coprisjal; exigen transparencia y alerta sanitaria por agua contaminada

Aunque esta mañana organizaciones civiles, colectivos de vecinos y académicos se reunirían con el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), Antonio Muñoz Serrano, para presentar las quejas ciudadanas y los estudios sobre los efectos en la salud tras estar en contacto con el agua contaminada que llega al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), denunciaron que el funcionario no acudió a la reunión y en su lugar asistieron "intermediarios". Exigieron respeto a sus demandas, transparencia en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), acciones concretas e inmediatas para limpiar el agua y emitir una alerta sanitaria por riesgos a la salud.

EL INFORMADOR / O. GONZÁLEZ

Los representantes vecinales, de académicos y de organizaciones civiles —quienes se reunieron desde las 10:30 horas en el Centro Histórico de Guadalajara—, señalaron que funcionarios públicos en Palacio de Gobierno les exigieron su INE, y le tomaron foto, para permitirles el ingreso a la reunión. No lograron entablar un diálogo fructífero sobre los riesgos sanitarios, mientras que los servidores públicos que asistieron no mostraron interés en el informe y los análisis ciudadanos presentados.

La postura ciudadana y el principio precautorio

La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia, anotó que los análisis que presentaron no sustituyen los informes de las autoridades, y son estas quienes tienen la carga de prueba de demostrar que el agua contaminada no causa daños a la salud. Adelantó que el próximo 22 de julio celebrarán otra reunión, con la que esperan establecer la mesa permanente de salud pública, y exigió la asistencia del doctor Muñoz Serrano y el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, así como de otros funcionarios del Gobierno del Estado.

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"El mensaje que mandaron ayer el secretario de Salud y el comisionado es absolutamente contradictorio. Queremos saber cuáles son esas 200 colonias (a las que llega agua contaminada), queremos conocer los análisis de esas 200 colonias, por muestra, por parámetro, por toma, la plataforma donde están publicadas. Volvemos a insistir: una alerta sanitaria se debe emitir por el principio precautorio, que no significa esperar a tener a la población mayoritariamente enferma, sino actuar para prevenir ", comentó.

El mensaje que emitieron ayer el secretario Pérez Gómez y el comisionado Muñoz Serrano es un logro ciudadano, afirmó González Valencia, puesto que obligaron al Gobierno estatal a reaccionar a las movilizaciones. Cuestionó las evidencias que presentaron para negar afectaciones a la salud e hizo un llamado a que más personas se sumen a las manifestaciones. Mañana, 8 de julio, se llevará a cabo otra protesta y en esta ocasión será afuera de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a las 11:00 horas.

Evidencias alarmantes: Testimonios y estudios

Verónica, vecina de la colonia Miguel Hidalgo, advirtió que el agua que llega a su hogar tiene olor a plomo y con color café. Mencionó que ha notado daños en su piel y en los últimos días ha optado por bañarse con agua de garrafón. Apuntó que en casas de sus familiares se repite el problema.

"Debemos acabar con esta problemática. Por eso vengo hoy, porque es algo que me está afectando a mí y yo sé que está afectando a más personas, y si no hacemos algo va a afectar a más personas […]. Desde noviembre tengo este problema en mi casa", relató.

La joven pidió que destinen recursos públicos al saneamiento del agua, contrario a las obras que se hicieron en la ciudad con motivo del Mundial 2026. "Mientras seamos más, podemos hacer que nuestra voz sea más fuerte […] Ellos (el Gobierno del Estado) no quieren resolver nada", expresó.

Por parte del sector académico, Héctor Morales, del ITESO, afirmó que tomaron más de 180 muestras en 90 colonias de la metrópoli y el 94% no reporta cloro, es decir, existe riesgo de infección bacteriana. También encontraron coliformes fecales, metales pesados —como mercurio, aluminio y plomo—, nitritos y nitratos "que nos hablan de la contaminación ambiental que está afectando la red de agua potable".

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A la manifestación también se sumó el representante del Sindicato de Empleados Públicos del SIAPA, Genaro Vélez, y puntualizó que la postura de sus compañeros es apoyar al IMDEC y colectivos vecinales, pues se trata del derecho básico del acceso al agua limpia. "Reiteramos nuestro apoyo al colectivo".

Flor de la Cruz, representante de Movimiento por Agua Potable en la ZMG, denunció que el Gobierno del Estado no ha atendido las peticiones de la ciudadanía. La percepción es que las autoridades son indolentes y criticó que, a la par de que pagan el recibo del SIAPA, compran garrafones con agua purificada, lo que representa un gasto extra en el hogar.

Gabriela Cervantes, del colectivo Jardines de la Paz y defensa del Parque San Rafael, enfatizó la falta de diálogo y el desaire de la Coprisjal y del Gobierno del Estado para escuchar las demandas ciudadanas. "Necesitamos una respuesta urgente, por lo cual estamos solicitando la alerta sanitaria ya", concluyó.

NG