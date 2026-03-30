Secretaría de Turismo busca impulsar a Tapalpa como destino gastronómico y de aventura

Como parte de la estrategia de promoción turística del Gobierno de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo, sostuvo un encuentro con Antonio Morales, Alcalde de Tapalpa, acompañado por el director de turismo municipal y más de 40 representantes del sector en este municipio, con el objetivo de definir acciones para incrementar la afluencia de visitantes.

Al encuentro asistieron comerciantes, hoteleros, restauranteros, guías, artesanos y autoridades locales, quienes presentaron planteamientos enfocados en el desarrollo del destino.

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Preparan nueva estrategia para posicionar a Tapalpa como referente turístico

Tras el diálogo, se acordó instalar en dos semanas una mesa de coordinación para integrar un calendario de actividades, junto con una estrategia de difusión. También se contemplan proyectos para mejorar la imagen urbana, aprovechar espacios públicos y reforzar la oferta culinaria.

En este contexto, destacó la visita de Claudia Lizaldi, como parte de las acciones para ampliar el alcance promocional del destino. Con una sólida riqueza natural, Tapalpa se distingue por su oferta de turismo de aventura, con opciones como senderismo y ciclismo de montaña, además de experiencias orientadas al descanso en entornos boscosos.

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El destino ofrece hospedaje con identidad propia, como Casona del Manzano, Casa de Maty y Monterra Tapalpa; así como El Remanso Tapalpa, que integra paisaje de montaña, laguna y actividades como cabalgatas y kayak.

La Secretaría de Turismo destacó que la ocupación en este Pueblo Mágico se recupera luego de los eventos violentos del 22 de febrero cuando se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Un Pueblo Mágico que conquista por su naturaleza y tradición

Tapalpa está ubicado en el Estado de Jalisco, en la región sur de la Sierra Madre Occidental. Se encuentra a aproximadamente 140 kilómetros al suroeste de Guadalajara, es decir, a cerca de dos horas en automóvil.

Este destino se ha consolidado por su belleza natural, donde destacan su clima fresco, sus extensos bosques de pino y su arquitectura rústica. En Tapalpa es posible realizar diversas actividades como paseos a caballo y recorridos por parques ecológicos con tirolesas y puentes colgantes.

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Asimismo, sus calles empedradas invitan a recorrer el centro del pueblo, donde se pueden adquirir artesanías locales, disfrutar de la gastronomía típica y vivir una experiencia en contacto con la naturaleza.

Con estos atractivos, Tapalpa se posiciona como uno de los destinos más representativos de Jalisco, ideal tanto para el turismo de aventura como para quienes buscan tranquilidad y desconexión.

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