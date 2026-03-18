Secretaría de Seguridad pide iniciativa a alcaldes para combatir máquinas tragamonedas

Para combatir la proliferación de máquinas tragamonedas en comercios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y de municipios al interior del estado, el titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, pidió a las y los alcaldes tener iniciativa y firmar convenios con la Policía estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de permitir operativos para retirar estos aparatos.

El funcionario reconoció que necesitan al área de Inspección y Vigilancia de cada municipio para realizar acciones para asegurar y destruir las 'maquinitas' que se encuentran dentro de establecimientos . Al tratarse de una actividad regulada por la Ley de Juegos y Sorteos federal, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo puede actuar cuando existe una denuncia, así como solicitar el acompañamiento de la Secretaría o de la comisaría municipal.

Lamentó que los municipios no han llegado a acuerdos con la policía o con el Ejército para llevar a cabo decomisos de 'maquinitas'. "Sería importante el convenio para poder tener más alcances en este tipo de operativos […]. Lo dejaría a la parte política, que los alcaldes tengan la iniciativa para atender la recomendación del señor gobernador y del propio general de la V Región Militar, quien fue quien externó esa necesidad de poder firmar este tipo de convenios para poder trabajar de manera coordinada", comentó.

"Por eso sería la importancia de firmar este convenio: para que la autoridad estatal junto con la federal pudiéramos hacernos cargo de este tipo de operativos, y ya que nos ayude el municipio, pero que nosotros nos hagamos cargo", agregó.

Con los municipios del AMG sí existe coordinación para llevar a cabo operativos, afirmó, mientras que destacó que con el gobierno de Tlajomulco se ha trabajado de forma constante para retirar de los comercios las máquinas tragamonedas.

El gobierno federal advierte que estos aparatos forman parte de la economía criminal de organizaciones como el Cártel Nueva Generación . Las 'maquinitas' generan dinero difícil de rastrear y en casos documentados se ha demostrado que pueden generar alrededor de 12 mil pesos mensuales.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Jalisco, durante 2025 fueron aseguradas y destruidas 605 máquinas en el AMG; en lo que va de 2026 al menos 94 han sido retiradas, principalmente en Guadalajara y Zapopan.

SV