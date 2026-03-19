Esta mañana, un tráiler chocó contra el puente peatonal de una estación de Mi Macro ubicada sobre Periférico Sur. El accidente se encuentra sobre el Anillo Periférico Sur en su cruce con la avenida López Mateos a la altura de la colonia Agrícola en el municipio de Zapopan.

El vehículo que colisionó con la infraestructura es un tráiler que cargaba residuos. El accidente provocó daño estructural en la rampa de la estación Agrícola de la ruta del transporte público Mi Macro Periférico. Derivado de ello, Policía Vial Jalisco cerró por completo la circulación en carriles centrales de Periférico Sur, esto para quienes se dirigen de la avenida Colón hacia la avenida López Mateos. Al tratarse de una importante vialidad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el cierre vial provocó una larga fila de automóviles la mañana de este jueves 19 de marzo.

Desde temprano, personal de Policía Vial se trasladó al punto para apoyar en el traslado de los conductores y buscar agilizar el flujo vehicular, mientras se realizan maniobras en la zona para rehabilitar la vialidad.

Estos son los cierres viales tras el accidente en Periférico Sur

Al corte de las 09:00 horas, el director vial metropolitano de la Policía Vial, Jesús Israel Boruel Neri, indicó lo siguiente respecto a los cierres viales en la zona:

"Al momento, con las maniobras que se han logrado hacer, tenemos libres dos carriles centrales y dos laterales de Periférico si viene circulando de Guadalupe hacia López Mateos. En sentido inverso, si se viene de Colón hacia López Mateos, únicamente tenemos dos carriles laterales habilitados y dos carriles centrales cerrados".

Estas son las rutas del transporte público afectadas por el accidente en Periférico Sur

T01 circulará de Barranca de Huentitán a Chapalita Inn

T01, T03 y C03 de Carretera a Chapala a Tren Sur

De Chapalita Inn a Terminal Sur de Autobuses se suspende temporalmente el servicio

Así luce el tráfico en Periférico Sur tras el accidente

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Policía Vial Jalisco recomienda considerar rutas alternas y prever tiempos de traslado.

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OB