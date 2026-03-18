Ricardo Villanueva adelanta tres proyectos en beneficio de las y los universitarios

A través de sus redes sociales oficiales, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que ya trabaja en tres proyectos destinados al beneficio de las y los jóvenes universitarios.

Informó que, para ello, este miércoles se reunió con el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, y su equipo de trabajo, así como con el el director de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carlos Iván Moreno, quien fuera además el director del Sistema Universitario Virtual de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la pasada administración.

"Me dio mucho gusto reunirme el día de hoy con el senador Carlos Lomelí, su equipo de trabajo y con el director de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carlos Iván Moreno. Aterrizamos 3 proyectos pensados para beneficio de las y los jóvenes universitarios ", dijo en su publicación Ricardo Villanueva, ex rector de la UdeG.

El subsecretario no abundó en detalles sobre tales proyectos, pero, afirmó que "muy pronto podrán compartirse", acompañando la publicación con algunas imágenes de la reunión sostenida por las autoridades mencionadas.

YC

