Estudiantes denuncian retraso en unidades con destino al CUCBA

A través de redes sociales se viralizaron diversas denuncias de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, quienes referían retrasos de hasta una hora en las unidades que entran hasta la avenida CUCBA para dejar y recoger a las y los universitarios.

La usuaria Gabriela Quezada refirió que ayer martes esperó desde las 4:40 pm y esperó hasta las 5:30 pm hasta que pasó una unidad, cuestionando si era porque no están cumpliendo con los horarios prometidos o si no estaban entrando hasta la avenida CUCBA, como se comprometieron el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) a cargo de la operación de estas rutas y la Universidad de Guadalajara.

"No es posible que estemos de 40 minutos hasta más de 1 hora esperando camiones", señaló la usuaria Gaby Quezada.

"Hay veces que el camión no entra solo porque no lleva alumnos", lamentó por su parte Vicky García.

"Justamente hace dos horas me tocó ver uno que se fue de filo hacia Nextipac, pero no alcancé a ver el número de unidad. Y así seguido lo hacen en ambos sentidos y a cualquier hora del día", refirió la usuaria Mariela Puente.

"Urge respuesta para todos los estudiantes. En ocasiones deben irse a pie hasta pie de carretera, exponiéndose porque los camiones dejan de pasar antes de las 6:30 PM . No se vale, si en el mismo CUCBA hay quienes tienen clase hasta las 7:00 PM", añadió la usuaria Verónica Castro Vázquez.

FACEBOOK/CUCBA UNIDO

El Siteur aseguró que las unidades asignadas a esta ruta —reforzada en agosto pasado en coordinación con la rectora de la UdeG, Karla Planter, y el secretario de Transporte, Diego Monraz— tienen la instrucción de ingresar a la avenida CUCBA en ambos sentidos, conforme al derrotero Central de Autobuses Zapopan–CUCBA.

También afirmó que la frecuencia de paso es de 15 minutos, aunque la carga vehicular natural de la Carretera a Nogales puede retrasar el paso de las unidades, especialmente en horas pico, como cualquier vehículo que se conduzca por esta vía.

Sin embargo, mantiene abiertos los canales de comunicación y denuncia para alertar al Siteur sobre cualquier anomalía detectada, a través de su cuenta oficial de X @SITEURJAL o en el número 33 3942 5754.



X/@SITEURJAL

YC