El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) inició una serie de intervenciones urgentes en la infraestructura hídrica de San Pedro Tlaquepaque. Específicamente, las cuadrillas operativas se encuentran realizando labores profundas de limpieza y mantenimiento preventivo en el Tanque Cárcamo Las Juntas.

Estas acciones buscan garantizar la calidad del líquido que llega a los hogares y prevenir fallas mayores en el sistema de distribución durante los próximos meses, especialmente ante la cercanía de la temporada de lluvias en la región metropolitana.

Las maniobras técnicas comenzaron oficialmente a las 22:00 horas del lunes 20 de abril, momento en el que se cerraron las válvulas principales, provocando bajas presiones y la interrupción total del servicio en la zona sur de la ciudad . Ante la inquietud ciudadana, el organismo operador estableció una fecha compromiso para la conclusión de los trabajos: se estima que el suministro quedará completamente normalizado durante la tarde del miércoles 22 de abril de 2026 .

Las autoridades han enfatizado que la recuperación del caudal será gradual.

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Lista definitiva de las ocho colonias afectadas por el corte

Para evitar sorpresas, es vital que los residentes tomen precauciones extremas con sus reservas domésticas. El polígono de afectación directa incluye exclusivamente a los siguientes asentamientos:

Brisas de Chapala

Fraccionamiento Canto de la Luna

Fraccionamiento Cumbres del Prado

Fraccionamiento Puerta del Prado

Fraccionamiento Villa del Prado

Las Juntas

Las Juntitas

La Nueva Lázaro Cárdenas

Si habitas en alguna de estas demarcaciones, la recomendación principal es reciclar el agua de uso diario, evitar el lavado de vehículos o patios y priorizar el consumo humano y sanitario hasta que la presión en las tuberías se estabilice por completo.

Si tu aljibe o tinaco se agota antes del miércoles, puedes solicitar pipas totalmente gratuitas a través de la línea directa de SIAPATEL marcando al 073, o mediante mensajes directos en sus redes sociales oficiales en X y Facebook (@siapagdl).

Tips rápidos para agilizar tu reporte

Ten a la mano tu número de cuenta contrato.

Proporciona la dirección exacta con cruces de calles.

Agrupa las peticiones con tus vecinos para que una sola pipa abastezca la cuadra.

Asegúrate de que el acceso a tu cisterna esté despejado.

El porqué de las obras: Preparación ante el temporal de lluvias

Esta suspensión temporal no es un evento aislado, sino que forma parte de los trabajos prioritarios del Plan Preventivo Anual 2026 . El objetivo central de desazolvar y limpiar el Tanque Cárcamo Las Juntas es asegurar el correcto funcionamiento de la red hidráulica y sanitaria, mitigando el riesgo de inundaciones severas.

La acumulación de sedimentos en estos depósitos reduce drásticamente su capacidad de regulación, por lo que el mantenimiento actual es una medida de protección civil indispensable para salvaguardar el patrimonio de miles de familias tapatías antes de que comiencen las precipitaciones intensas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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