León XIV recuerda al Papa Francisco en el aniversario de su muerte

El Papa León XIV conmemoró hoy el primer aniversario luctuoso de su antecesor, el Papa Francisco, el primer latinoamericano en haber ocupado el puesto de líder de la Iglesia católica en la historia. En un mensaje con motivo del primer aniversario del fallecimiento del argentino, León XIV llamó a recoger el legado de Francisco, cuyas "palabras y gestos permanecen".

"En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", indicó Robert Prevost en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

El Pontífice insta a recoger el legado de Francisco "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".

El papa León XIV recuerda la cercanía de Francisco con los más pobres y débiles

Más tarde, León XIV recordó al Pontífice Francisco ante periodistas, a quienes concedió una entrevista en la parte trasera del avión que le llevaba desde Angola a Guinea Ecuatorial.

Francisco "ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos", dijo a los periodistas León XIV, y destacó de su pontificado "la cercanía con los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y ancianos".

También quiso mencionar que dejó el concepto de "hermandad universal, promoviendo un auténtico respeto por todos los hombres y mujeres, en este espíritu de fraternidad entre todos que se encuentra en el Evangelio".

Y agregó que también dejó "el mensaje de la misericordia", ya desde su primer ángelus o en la misa de inauguración del pontificado el 17 de marzo, en la que presentó la parábola de la mujer adúltera.

"Ha hablado de misericordia de Dios, de amor y perdón", explicó, citando además la celebración del Jubileo de la misericordia.

"Recemos por él, que está ya gozando de la misericordia del Señor, y agradezcamos al Señor por el don de la vida de Francisco para todo el mundo y toda la Iglesia", añadió.

Este martes, en la basílica de Santa María la Mayor se celebrará una misa para recordar el año de la muerte del pontífice argentino, que falleció el 21 de abril, un lunes de Pascua, después de aquel Domingo de Resurrección en el que quiso, a pesar de su débil estado de salud, recorrer la plaza de San Pedro en papamóvil.

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MB