Secretaría de Salud revisará cartillas de vacunación en escuelas de educación básica en Jalisco

Con el fin de identificar a las niñas, niños y adolescentes que no cuenten con el esquema de vacunación completo, e insistir con las madres y padres de familia a que lo completen, la Secretaría de Salud de Jalisco llevará a cabo la revisión de las cartillas de los estudiantes de escuelas de educación básica del estado, que comenzarán el próximo jueves 12 de marzo, aseguró el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

El funcionario explicó que no sólo se verificará que el menor cuente con la vacuna contra sarampión, sino que “queremos revisar las diferentes vacunas que deben tener los niños aplicadas en la etapa escolar de educación básica, incluso hasta nivel secundaria”.

Señaló que se trabajará en la concientización con las madres y padres de familia que se rehúsan a que su hija o hijo cuente con cierta vacuna, pero no se prohibirá la entrada del menor al plantel educativo. Recordó que el 96 por ciento de los casos de sarampión en la entidad son de personas que no cuentan con la inoculación contra la enfermedad.

La revisión se concentrará especialmente en las escuelas que se ubican en los municipios más afectados, de acuerdo con los mapas de calor epidemiológico de la dependencia: Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, El Salto, Zapopan, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco.

“No podemos prohibir la entrada a los niños, pero me parece que sí es fundamental que tanto la Secretaría de Educación Jalisco como la Secretaría de Salud tengamos bien identificados aquellos niños que no tienen el esquema completo de vacunación para actuar en consecuencia, no desde el punto de vista restrictivo, sino para seguir insistiendo con los padres de familia para que completen sus esquemas de vacunación”, añadió.

