Jalisco presenta ante la ONU su sistema de cuidados

Este martes la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Jalisco, participó en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de las Naciones Unidas (ONU), donde tuvo la oportunidad de hablar sobre el Sistema Integral de Cuidados que impulsa el Estado de Jalisco.

Lo anterior, con el objetivo de compartir ante las personas asistentes cómo opera el modelo de gobernanza intersectorial para garantizar acceso a la justicia de las personas que cuidan.

En un evento paralelo realizado en la Capilla de la Iglesia Conmemorativa de las Naciones Unidas, Gabriela Cárdenas compartió cómo Jalisco transformó una pregunta en política pública: ¿quién cuida a quien te cuida?

"Esta no es una pregunta de género. Es una pregunta de justicia", afirmó Cárdenas durante su intervención.

"Cuando nadie la hace desde el gobierno, millones de personas quedan fuera del mapa. Eso es lo que sucedía con las mujeres que cuidan a sus familias sin contrato, sin seguridad social, sin descanso y sin reconocimiento", dijo durante su exposición.

La diputada recordó que Jalisco fue el primer estado en México en reconocer constitucionalmente el derecho a cuidar y ser cuidado en 2022. Un año después, aprobó la primera Ley del Sistema Integral de Cuidados del País.

En el Sistema de Cuidado que opera en Jalisco, el presupuesto para remunerar a personas cuidadoras pasó de 600 mil pesos en 2022 a 164 millones en 2026, lo que significa un crecimiento de 273 veces en cuatro años.

Pero, dijo la diputada, más allá de la cifra, "cada peso refleja una decisión de valores: reconocer que el cuidado es central para construir sociedades más fuertes".

La participación de Gabriela Cárdenas tuvo lugar en un conjunto de distintas internacionales especializadas en gobernanza y derechos.

Por ejemplo, en el panel estuvieron Samantha Renovato, directora de Inclusión y Sostenibilidad en Ingredion; Remy Sietchiping, vicerrector de ONU-Hábitat para América Latina; Alexy Romero, directora ejecutiva de Mar Adentro; y Andrea Blanco, coordinadora general de Desarrollo Social en Jalisco.

También participaron Diego Stebelski y Andrea Aguilar, delegados de la juventud jalisciense en la iniciativa internacional Mar Adentro.

Para la diputada jalisciense, la trascendencia del modelo radica en su arquitectura institucional: Jalisco no creó un programa que dependiera de la voluntad de un funcionario, sino que construyó un sistema basado en tres pilares.

El primero de ellos, un derecho constitucional, seguido de una ley específica obligatoria y un anexo transversal en el presupuesto anual que garantiza su continuidad más allá de los cambios de gobierno.

"Un derecho sin presupuesto no es un derecho. Es una promesa que nadie tiene obligación de cumplir. El Sistema Integral de Cuidados de Jalisco responde exactamente a eso: financiamiento permanente, no discrecional", afirmó Gabriela Cárdenas.

La diputada resaltó que, a nivel global, el problema es urgente, pues, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 708 millones de mujeres en el mundo están fuera de la fuerza laboral por responsabilidades de cuidado, frente a solo 40 millones de hombres.

Si ese trabajo no remunerado se valuara al salario mínimo, representaría el 9% del PIB mundial: 11 billones de dólares, y las mujeres realizan el 76% de ese trabajo invisible.

Saber más:

-Durante 2026, el Anexo Transversal en Materia de Cuidados de Jalisco distribuye 20 mil 124 millones de pesos en acciones y servicios.

-Esto incluye 164 millones en apoyos directos a personas cuidadoras, 357 millones en alimentación escolar y 413 millones en atención alimentaria en los primeros mil días de vida.

-Otros 94 millones se distribuyen en servicios jurídicos, y más de 50 millones en subsidios de transporte para personas adultas mayores, con discapacidad y mujeres jefas de familia.

-Cinco municipios jaliscienses ya tienen sus propios sistemas de cuidados operando con reglamentos y presupuesto dedicado.

YC