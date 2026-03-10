Coprisjal realizará muestras de agua contaminada en casas del AMG

Ante los reportes de agua contaminada que llega a alrededor de 180 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, adelantó que la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Corpisjal) llevará a cabo muestras de agua en algunas de las casas, a fin de conocer el nivel de contaminación y conocer los riesgos para la salud que podría representar el contacto con el líquido.

“Se identificó que había unas descargas que pudieron haber afectado la red intermunicipal de agua potable, que podría eventualmente haber generado estos hallazgos. De tal suerte que es correcto, el comisionado responsable de Coprisjal (José Antonio Muñoz Serrano) ya tiene la indicación para llevar a cabo algunos muestreos, ahora sí en colonias, que es el punto terminal del servicio de agua”, comentó.

A la fecha se han realizado alrededor de 270 muestras de agua en las plantas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y sólo se ha encontrado un incremento en la concentración de cloro, que no tiene una afectación directa en la salud de la población, afirmó el funcionario.

“No encontramos metales pesados, como mercurio, arsénico, plomo, etcétera, eso para tranquilidad de la población. Número dos, no encontramos una concentración de bacterias conocidas como coliformes, que es lo que principalmente monitoreamos en estas plantas potabilizadoras de agua. Lo único que encontramos en cuanto concentración de electrolitos o químicos, de forma elevada, fue cloro, pero que no afecta definitivamente la salud del ser humano”.

Tras los reportes ciudadanos de problemas dermatológicos, como manchas y granos en la piel al entrar en contacto con el agua contaminada, Pérez Gómez indicó que se llevará a cabo una revisión clínica de las personas para determinar si la concentración elevada de cloro podría ser la causa de estas afectaciones. Descartó que se hayan presentado casos en unidades clínicas del estado.

