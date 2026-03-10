Con una inversión cercana a los 285 millones de pesos y con la proyección para atender a hasta 63 mil habitantes del Sur, al poniente de Zapopan, esta tarde se inauguró el nuevo Hospitalito Sur del municipio, en la colonia Sendas de Tepeyac, con lo que se convierte en el único a nivel nacional en operar dos hospitales públicos con recursos propios.

El área de cobertura del Hospitalito será de 170 colonias. Cuenta, entre otras cosas, con consulta externa, imageonología (tomografía y rayos x), sala de urgencias de adultos y pediatría, laboratorio y dos quirófanos. También se construyó un colector de aguas pluviales para aprovechar el líquido.

El director general del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios Médicos de Salud de Zapopan, Miguel Ochoa Plasencia, explicó que este espacio permitirá desahogar las atenciones en la Cruz Verde Las Águilas.

Resaltó que esta inauguración es gracias al impulso del alcalde Juan José Frangie para ampliar la cobertura médica en el Sur del municipio. El Hospitalito Sur es uno de los dos mil 200 compromisos que hizo el presidente municipal durante su campaña de reelección en 2024.

El director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Ismael Jáuregui Castañeda, señaló que este espacio solía ser una Unidad Deportiva, pero debido al estado en el que se encontraba, se optó por readaptarlo y convertirlo en el segundo Hospitalito. El primero, con una historia de 79 años, se ubica en el Centro Histórico del municipio.

Además, destacó que, con la rehabilitación de las avenidas Manuel J. Clouthier y Copérnico, así como las obras en Guadalupe y la conexión de Tepeyac con Periférico, el Hospitalito cuenta con “conectividad rápida”. También se llevan a cabo labores de renovación en Mariano Otero, López Mateos y Patria.

“Este hospital tiene una conectividad impresionante para poder llegar a cualquier rincón del lado de Zapopan de manera rápida y eficiente […]. Nos llevó también a mejorar toda la avenida Moctezuma, el crucero seguro y la calle Hidalgo, con un soterramiento de infraestructura y una renovación completamente de su infraestructura , así como cruceros accesibles y seguros”.

Para el alcalde Frangie, el Hospitalito Sur es “uno de los más grandes legados que dejaremos en la ciudad”, pues recordó que desde 2015, cuando Pablo Lemus asumió la presidencia municipal, se planeó un proyecto de ciudad a largo plazo.

En tanto, apuntó que en los últimos siete años se han invertido siete mil millones de pesos en el Hospitalito, además de que el presupuesto para el sector salud es de mil 200 mdp, el más alto en la historia del municipio.

“Tenemos que pensar no sólo en el presente, sino en el futuro de la ciudad, esa es una de las ventajas de continuidad en los gobiernos […]. Creemos que la salud no es un gasto, sino una inversión a futuro. Hoy atendemos la zona sur de Zapopan con una inversión histórica para infraestructura, espacios públicos, centros comunitarios y ahora contará con servicios de salud de primera calidad”, expresó.

El Gobernador Pablo Lemus apuntó que gracias a que se decidió invertir en salud desde su gestión como presidente municipal, Zapopan inaugura un segundo Hospitalito. Recordó que el primero le fue entregado en crisis financiera, por lo que se consideró entregarlo al Gobierno del Estado. Sin embargo, se optó por fortalecerlo.

También afirmó que es gracias a la continuidad de los gobiernos que Zapopan cuenta con un segundo Hospitalito, proyecto que se contempló desde su gestión en 2015. “Hicimos una inversión a largo plazo y ha dado una transformación importante del municipio. Hace 79 años inició este proyecto que se creó para ayudar a la sociedad en materia de salud y aquel Hospitalito fue creciendo y dando más servicios”.

Reconoció que el Gobierno municipal es solidario, pues este hospital brinda atención médica a todas las personas que lo requieran. “Es un hospital de primer mundo y esto es lo que se merece la gente de Zapopan y la gente de todo Jalisco”.

En la inauguración también estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Antonio Leaño Reyes, quien reafirmó el apoyo de la institución para “seguir construyendo un estado con mejor salud y servicios para todos”.

