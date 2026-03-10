Como parte de la estrategia para contener el brote de sarampión en Jalisco, este martes las autoridades de Jalisco dieron a conocer que las visitas de las brigadas de vacunación a planteles escolares se intensificarán en todas las regiones del Estado, donde actualmente se han registrado casos de la enfermedad .

La medida, dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado a través de un comunicado, permitirá identificar a niñas y niños con rezago en su esquema de vacunación y garantizar su inmunización directamente en los centros educativos.

Las brigadas, dijo la dependencia, estarán conformadas por personal vacunador del OPD Servicios de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y prestadores de servicio social de carreras afines al área de la salud.

En dichas jornadas se revisará la Cartilla Nacional de Salud del alumnado y se aplicarán las dosis faltantes contra el sarampión a quienes aún no cuenten con su esquema completo.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, señaló que la búsqueda activa de estudiantes con esquemas de vacunación incompletos, o sin vacunar, es una acción prioritaria para cortar la cadena de contagios.

“Estaremos en las escuelas buscando a quienes aún no tienen su esquema completo. Hacemos el llamado a que las familias nos permitan que cuidemos de la salud de sus hijas e hijos con la aplicación de la vacuna. Tenemos suficientes dosis para protegerlos, y estamos coordinados con autoridades de educación para cubrir a este grupo mediante la estrategia”, dijo el secretario.

Las brigadas también acudirán a centros de cuidado infantil y guarderías para aplicar la denominada dosis cero a bebés de entre 6 y 11 meses de edad , una medida de protección adicional dirigida a los menores más vulnerables ante las complicaciones graves que puede provocar esta enfermedad.

El titular de Salud Jalisco reiteró que la vacunación es la herramienta más efectiva para detener el brote: “Cada dosis que apliquemos en una escuela es un caso menos, una complicación que se evita y una familia que se protege", dijo.

Por último, el secretario un llamado a madres, padres de familia y tutores a tener a la mano la Cartilla Nacional de Salud de sus hijas e hijos para facilitar su revisión durante las visitas de las brigadas y, en caso de que falten dosis, aprovechar la oportunidad de recibirlas en el propio plantel.

Quienes no puedan ser atendidos durante estas jornadas pueden acudir al centro de salud más cercano o a unidades del IMSS e ISSSTE, así como comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220 para conocer los puntos de vacunación disponibles.

SABER MÁS

Con corte al 9 de marzo de 2026, en Jalisco se han aplicado más de 2 millones 730 mil dosis de vacunas contra el sarampión.

La búsqueda activa de menores aún no vacunados se focalizará en bebés de 6 a 11 meses, para aplicar la dosis cero, y en niñas y niños de uno a doce años.

¿Qué se requiere en los módulos en planteles escolares?

Mostrar la Cartilla de Salud para recibir orientación y en caso de que no se tenga el esquema completo contra el sarampión , se podrá aplicar la vacuna ahí mismo.

Ante la ausencia de madre, padre o tutor, se puede enviar firmado el consentimiento informado, formato que enviará previamente el plantel escolar.

Para más información, conocer ubicación y horario de módulos de vacunación llamar a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, disponible todos los días de la semana.

