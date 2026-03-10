CEDHJ abre investigación por calidad del agua en ZMG

Ante los reportes surgidos en las últimas dos semanas en torno a la mala calidad y mal olor del agua que suministra el SIAPA a habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió medidas cautelares y abrió un acta de investigación por el caso.

El objetivo del organismo de derechos humanos es para garantizar el derecho humano al agua, al saneamiento y a la protección de la salud en el Área Metropolitana de Guadalajara. Se trata del acta de investigación 18/2026, abierta de oficio por la CEDHJ y surgida a raíz de recientes notas periodísticas sobre el llamado de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) para evitar el uso de agua de la llave para cocinar o lavarse los dientes, luego de que se detectó contaminación en agua de algunas colonias.

La CEDHJ solicitó, como medida preventiva, a la COPRISJAL y SIAPA a través de las medidas cautelares 138/2026 y 139/2026 que informen a este organismo las condiciones actuales de la calidad del agua destinada al consumo humano en las colonias señaladas en las notas periodísticas. También piden informar los resultados de los análisis realizados al agua y las medidas sanitarias y correctivas adoptadas para atender la situación detectada.

La CEDHJ solicita que se verifique que los procesos utilizados para la desinfección del agua no sean generados por el uso de químicos que puedan ser causantes de diversas enfermedades y que informen de manera clara, oportuna y accesible a la ciudadanía respecto de los posibles riesgos sanitarios existentes, así como de las medidas preventivas que deben adoptarse para evitar la propagación de enfermedades.

En caso de advertirse acciones u omisiones que pudieran constituir violaciones a derechos humanos en perjuicio de las personas en situación de vulnerabilidad, se iniciará la queja correspondiente, incluso de oficio, en contra de quien o quienes resulten responsables.

