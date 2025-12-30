Secretaría de Salud Jalisco llama a tomar medidas preventivas para cuidar la salud

Ante el incremento de contaminantes atmosféricos que suele registrarse durante el fin de año, asociado a factores como bajas temperaturas, inversión térmica, uso de pirotecnia, fogatas, quema de residuos y aumento de la circulación vehicular, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), hace un llamado a la población a tomar precauciones para proteger la salud.

Durante esta temporada es frecuente la presencia del fenómeno atmosférico de inversión térmica, en el que una capa de aire caliente impide la dispersión de contaminantes, lo que favorece su acumulación cerca del suelo y el deterioro de la calidad del aire.

Gerardo Steven Tabares López, Coordinador Estatal de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la SSJ, recomendó a la población tomar algunas medidas para evitar problemas en la salud.

“Es importante tomar distancia, evitar salir o transitar por la zona de alerta, no realizar actividad física al aire libre, reducir el tiempo de exposición, analizar el riesgo individual, usar cubrebocas y cuidar de los más vulnerables”, dijo.

En un episodio de mala calidad del aire, las partículas contaminantes pueden ingresar al organismo al ser inhaladas y actuar como el vehículo de virus y bacterias, lo que puede causar infecciones respiratorias o afectaciones cardiovasculares y oculares.

Esto puede generar afectaciones, principalmente en grupos vulnerables como niñas y niños menores de 5 años, embarazadas, personas mayores de 60 años y quienes trabajan al aire libre o padecen enfermedades respiratorias crónicas como asma o EPOC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la exposición a contaminantes atmosféricos, como el material particulado, está asociado con diversos daños a la salud, cuya magnitud depende de la concentración presente en el aire, la dosis que se inhala, el tiempo de exposición y las características de la población expuesta.

Tabares López también recordó que se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas para impedir la entrada de humo o partículas al interior del hogar.

Informó que se mantiene una coordinación permanente y comunicación estrecha con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco para la evaluación de riesgos, la emisión de alertas tempranas y la comunicación oportuna de riesgos a la población a través de la aplicación Jalisco Alerta.

La Secretaría de Salud reitera la importancia de dar seguimiento a la información emitida en canales oficiales y atender las recomendaciones en tiempo real, particularmente cuando se registren altos niveles de contaminación.

