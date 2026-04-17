Secretaría de Salud Jalisco intensifica vigilancia contra el dengue

Como parte de las acciones permanentes para prevenir y controlar el dengue, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que mantiene activo un sistema de vigilancia entomológica mediante la instalación de más de 15 mil ovitrampas, distribuidas estratégicamente en comunidades de todo el estado.

Miguel Ángel Becerra García, responsable estatal del Programa de Dengue y Otras Arbovirosis del OPD Servicios de Salud Jalisco, explicó que estas ovitrampas son una herramienta clave para el monitoreo del mosquito transmisor de la enfermedad.

"Son fundamentales para hacer el monitoreo y estar al tanto de la presencia y densidad del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, zika y chikungunya. A raíz de este análisis, nosotros podemos elaborar información fundamental para implementar las medidas del manejo integral del control del vector, como lo son el control larvario o poder decidir donde vamos a hacer la eliminación de criaderos y, si es necesario, la nebulización", sostuvo Becerra García.

Explicó que las ovitrampas se ubican estratégicamente, en lugares frescos y húmedos. Se pone una tela de pellón a un bote, que lleva agua, y ahí se hace una lectura de manera semanal.

El médico hizo un llamado a la población a sumarse a las acciones preventivas, así como permitir el acceso a los brigadistas a sus domicilios para realizar las acciones de control larvario, quienes también capacitan a los moradores para que posteriormente las personas continúen realizando la estrategia "Lava, Tapa, Voltea y Tira".

Señaló que los brigadistas de dengue acuden a los domicilios, debidamente identificados, por lo cual es importante que los dejen ingresar a realizar estas acciones.

"Si usted como morador desconfía de que el personal sea en realidad de la secretaría, tenemos algunas herramientas para poderlo saber en el momento, como es la app 'Sin Dengue' , donde, al descargarla, usted puede introducir el código que obtiene cada brigadista en su gafete, y automáticamente le va a aparecer la foto y el nombre completo del personal que lo está visitando", añadió Miguel Ángel Becerra.

La participación ciudadana es clave para evitar la proliferación del mosquito transmisor, ya que la mayoría de los criaderos se encuentran dentro de los hogares.

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YC