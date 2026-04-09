Jalisco superó la meta de vacunación contra el sarampión al rebasar los 3 millones de dosis aplicadas desde el inicio del brote, como resultado de la coordinación entre autoridades estatales, instituciones de salud y gobiernos municipales.

La estrategia ha sido impulsada por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el OPD Servicios de Salud Jalisco, el IMSS y el ISSSTE, con el objetivo de contener la transmisión del virus en la entidad. Como parte de estas acciones, se mantienen activos aproximadamente 600 módulos de vacunación, tanto en espacios fijos como extramuros, además de brigadas itinerantes durante los últimos días del periodo vacacional.

La vacuna es gratuita y está disponible para la población que no cuenta con su esquema completo. Las autoridades llamaron a aprovechar estos días para acudir a inmunizarse, especialmente en el caso de niñas y niños en edad escolar.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, destacó la participación de la ciudadanía y el trabajo del personal de salud, en particular de las brigadas que llevaron la vacunación a distintas regiones.

Por su parte, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que en las últimas seis semanas epidemiológicas la enfermedad ha comenzado a disminuir, aunque las acciones continuarán para ampliar la cobertura.