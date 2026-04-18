Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Chapala para este sábado 18 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 73% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 9 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

