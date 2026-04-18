Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Chapala para este sábado 18 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 73% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 9 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara