Gobierno de Chapala y UdeG ponen en marcha unidad especializada para adultos mayores

La Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Chapala pusieron en marcha la Unidad de Atención Primaria del Adulto Mayor (UAPAM), un nuevo espacio destinado a brindar servicios integrales a la población de la tercera edad en el municipio.

Durante la inauguración, el presidente municipal Alejandro de Jesús Aguirre Curiel destacó que este proyecto forma parte del impulso conjunto entre autoridades locales y la universidad, especialmente desde la instalación del campus en 2023. Subrayó que el municipio ha priorizado áreas clave como la educación y la salud , y que este tipo de iniciativas fortalecen ambas al mismo tiempo.

El alcalde señaló que más del 20% de los habitantes de Chapala son adultos mayores, por lo que la creación de esta unidad responde a la necesidad de ofrecerles atención especializada como reconocimiento a su aportación a la comunidad. La obra requirió una inversión municipal de 1.7 millones de pesos y se ubica junto a la Clínica Municipal.

Por su parte, Patricia Rosas Chávez resaltó que la UAPAM permitirá atender una demanda creciente ante el envejecimiento de la población, además de beneficiar directamente a estudiantes de Gerontología, quienes realizarán ahí sus prácticas profesionales. Añadió que este tipo de acciones abonan al objetivo de posicionar a Chapala como una ciudad amigable con las personas mayores.

En el mismo sentido, la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, afirmó que la presencia de la universidad genera transformaciones positivas en las comunidades. Reconoció el respaldo del gobierno municipal y reiteró el compromiso institucional de seguir contribuyendo al desarrollo social y educativo de la región.

Finalmente, se anunció que el municipio ampliará su oferta académica con la apertura de la carrera de Medicina a partir del ciclo escolar 2027 , lo que fortalecerá la formación de profesionales de la salud en la zona.

SV